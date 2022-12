Holzkirchen: Ungewöhnlicher Besuch an der Tankstelle - Pistenraupe zieht Blicke auf sich

Ungewöhnliches Bild: eine Pistenraupe rattert an die Zapfsäule.

Kettenantrieb statt Reifen

Von Jonas Napiletzki schließen

An Tankstellen kommen Autos, Lkws und im ländlichen Raum auch mal Traktoren vorbei. In Holzkirchen gehört auch eine Pistenraupe zur Kundschaft.

Holzkirchen - Unter neugierigen Blicken anderer Autofahrer ratterte kürzlich ein ungewöhnliches Gefährt durch die OMV-Tankstelle in Holzkirchen. Die Pistenraupe hatte sich aber nicht etwa vom Spitzing oder Sudelfeld verirrt: Sie wird vom Bauhof der Marktgemeinde fürs Spuren der Loipen genutzt und regelmäßig an der „normalen“ Tankstelle betankt – Kettenantrieb und interessierte Blicke hin oder her.

Gefährt tankt nur ein paarmal im Jahr an der Tankstelle

„Ein paarmal im Jahr reichen eh fürs Tanken“, erklärte der Bauhof-Mitarbeiter, der mitsamt Zapfpistole auf die Raupe kletterte. Der eher geringe Betrag – das Gefährt tankte nur knapp 70 Liter – lässt sich wohl auf die Witterung zurückführen. Schnee und das zugehörige Loipenvergnügen sind weiter nicht in Sicht.

