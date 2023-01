Teuer Schaden bei Autounfall

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Die Polizei schätzt den Sachschaden, der bei dem Unfall kurz vor Holzkirchen entstanden ist, auf 30.000 Euro (Symbolbild). © IMAGO / U. J. Alexander

Ein gewaltiger Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall auf der ST 2073 nahe Holzkirchen entstanden.

Holzkirchen - Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwoch, 4. Januar, gegen 16 Uhr auf der ST 2073. Ein 41 Jahre alter Miesbacher fuhr mit seinem VW Richtung Holzkirchen. An der Anschlussstelle zur B318 ordnete er sich auf der Linksabbiegerspur ein, um nach links Richtung B 318 abzubiegen. Beim Abbiegen übersah er einen entgegenkommenden Mitsubishi, der in östlicher Richtung (Oberlaindern) unterwegs war und von einem 31jährigen Valleyer gesteuert wurde.

Auf der Fahrspur des Valleyers kam es zum Zusammenstoß. Die Insassen blieben zum Glück unverletzt. Doch an beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden im geschätzten Gesamtwert von 30.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

