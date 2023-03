Thanner Einkehr darf Wirtshaus bleiben

Ein Schild vor der Reitanlage weist auf das Wirtshaus hin, das sich in einem Teil des Gebäudes befindet. © STS

Der Pächter der Thanner Einkehr kann aufatmen: Das urige Ausflugslokal soll nun endlich eine ordentliche Gaststättenkonzession bekommen.

Holzkirchen – Der Bauausschuss des Holzkirchner Gemeinderats billigte in seiner jüngsten Sitzung den entsprechenden Entwurf zur Änderung des Bebauungsplans. Was vielen Gästen, die sich in der Thanner Einkehr Zwiebelrostbraten und Kaiserschmarrn schmecken lassen, nicht bewusst sein dürfte: Pächter Neven Jelenek darf sie nur unter Vorbehalt bewirten: Das Landratsamt hatte dem Eigentümer des Gebäudes, in dem sich auch die Reitanlage Thann befindet, im Jahr 2018 die Konzession verwehrt. Hintergrund ist, dass der Bebauungsplan im sogenannten Sondergebiet Pferdehaltung nur eine Kantine für Angehörige des Reitbetriebs erlaubt. Wer also nicht Mitglied im benachbarten Bavaria Polo Club ist, die Reitanlage Thann nutzt oder sein Pferd im Stall der Pferdepension versorgen lässt oder dort arbeitet, darf laut Bebauungsplan eigentlich nicht bewirtet werden.

Bereits 2019 hatte der Eigentümer des laut Jelenek mehr als 400 Jahre alten, unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes deshalb eine Nutzungsänderung für den entsprechenden Gebäudeteil und eine Änderung des Bebauungsplans beantragt. Jetzt steht die Anpassung unmittelbar bevor. „Das erleichtert mich, weil wir dann endlich Planungssicherheit haben“, sagt Jelenek, der das Wirtshaus mit 60 Plätzen drinnen und 80 Plätzen im sonnigen Biergarten mit Blick auf die Koppeln führt.

Abgesehen davon wird sich durch die Erlaubnis einer Schank- und Speisewirtschaft nichts ändern. Es bleibt bei zwei Ruhetagen (Montag und Dienstag) in der Woche: „Ich finde nicht das Personal, das ich für eine Erweiterung der Öffnungszeiten bräuchte“, sagt Jelenek, der zwei Mitarbeiter hat. Er erwägt, im Winter sogar mehrere Monate zu schließen. „Die Thanner Einkehr ist ein Saisonbetrieb“, so der 55-Jährige.

Die Speisenkarte des Lokals, das im Internet sehr gute Bewertungen bekommt, wechselt täglich – je nach Angebot. Meist gibt es Klassiker der süddeutschen und österreichischen Küche wie kalten Braten mit Kren und Röstkartoffeln, Münchner Schnitzel mit Kartoffelsalat, aber auch Currywurst mit Pommes oder Grillteller mit Ajvar, wie es sie in Jeleneks kroatischer Heimat gibt. Jelenek schreibt das Speisenangebot auf die Tafel am Eingang zur Wirtsstube. Samstags und sonntags ist Pizzatag.

Trotz der idyllischen Lage befindet sich die Thanner Einkehr auf schwierigem Pflaster – Laufkundschaft kommt kaum vorbei. „Aber ich bin Gastronom mit Leib und Seele, ich traue mir das zu“, sagt Jelenek. Er ist froh, die Rückendeckung vom Eigentümer des Gebäudes, vom Gemeinderat und vom Landratsamt zu haben: „Sie alle wollen hier eine Gaststätte haben“, sagt Jelenek.

