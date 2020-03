Tölzer Straße: Gedimmtes Licht könnte Verkehr bremsen

Dunkle Straßen gegen Raser? In Holzkirchen könnte das offenbar funktionieren, wie sich bei ausgefallener Straßenbeleuchtung angeblich gezeigt hat.

Holzkirchen – Die Tölzer Straße ist eines der verkehrstechnischen Problemkinder in der Marktgemeinde Holzkirchen. Im Berufsverkehr stauen sich die Fahrzeuge, nachts nutzen offenbar einige Autofahrer die freie Straße als Rennstrecke. So hat es zumindest Elisabeth Dasch (SPD) von Bürgern gehört, wie sie jüngst im Gemeinderat erklärte. Gleichzeitig hätten die Bürger festgestellt, dass die Autofahrer langsamer fahren, wenn sie nicht so gut sehen.

„Vor einiger Zeit ist die Straßenbeleuchtung wohl ausgefallen“, sagte Dasch. Als Folge seien die Autofahrer nachts deutlich langsamer über die Tölzer Straße gefahren. „Vielleicht fühlen sie sich nicht so sicher“, vermutete Dasch. Dementsprechend reichte sie eine Anregung der Bürger an das Gremium weiter: Ob es möglich sei, die Straßenbeleuchtung nachts zu dimmen. „Vielleicht wäre das eine Maßnahme zur Temporeduzierung“, meinte Dasch. Schließlich würden teilweise bereits morgens um 5 Uhr Lkw zu schnell über die Tölzer Straße fahren. In Ruhe weiter zu schlafen falle vielen Anwohnern dann entsprechend schwer.

Bürgermeister Olaf von Löwis (CSU) gestand, noch nichts in dieser Richtung gehört zu haben. Da er kein Fachmann sei, wolle er sich erst erkundigen, ob eine abgeschwächte Straßenbeleuchtung überhaupt möglich sei.