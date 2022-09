Unbekannte stellen Blitzer-Attrappe auf

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Die Attrappe eines Geschwindigkeitsüberwachungsgerätes war unerlaubterweise an eine Verkehrsschild an der Tölzer Straße angebracht. Hier ein Symbolbild von einer Blitzerstelle. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Unbekannte haben eine detailgetreue Nachbildung eines Geschwindigkeitsüberwachungsgerätes aufgestellt. Jetzt ermittelt die Polizei gegen sie.

Holzkirchen - Eine detailgetreue Nachbildung eines Geschwindigkeitsüberwachungsgerätes hat die Polizei Holzkirchen am Mittwoch, 21. September, um 10.15 Uhr in der Tölzer Straße sichergestellt.

Die „Blitzer“-Attrappe war offenbar am Abend zuvor an einem Verkehrsschild an der Tölzer Straße/Ecke Guffert Straße angebracht worden, teilte die Polizei mit.

Grundsätzlich ist das Aufstellen von Blitzern auf öffentlichen Straßen nur kommunalen Behörden und der Polizei vorbehalten. Aus diesem Grund wurde ein polizeiliches Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder zur Person, die die „Blitzer“-Attrappe angebracht hat, bitte an die Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Nummer: 08024/90740.

