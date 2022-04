Holzkirchen: Unbekannter bricht in Reihenhaus ein, stiehlt aber nichts

Zeugen gesucht

Von Christian Masengarb schließen

Ein Unbekannter ist in ein Reihenhaus in der Flinspachstraße in Holzkirchen eingebrochen ohne etwas zu stehlen. Im Nachbarhaus gab es bereits einen ähnlichen Vorfall.

Holzkirchen – Ein Unbekannter ist in der Zeit von Samstag, 2. April, bis Dienstag, 5. April, in eine Doppelhaushälfte auf Höhe des Spielplatzes in der Flinspachstraße in Holzkirchen eingebrochen. Der Täter gelangte nach Polizeiangaben durch ein unversperrtes Gartentor auf das Grundstück. Dort trat er die Terrassentür des Hauses auf und bewegte sich im Erdgeschoss und ersten Stock. Er hinterließ Schmutz und Schuhabdrücke.



Gestohlen hat der Unbekannte nach ersten Erkenntnissen nichts. Im Holzschuppen neben dem Haus leerte er aus ungeklärten Gründen einen Sack Spielsand aus. Der Sachschaden beträgt rund 100 Euro.



Bereits am Samstag, 19. März, hatte sich ein Unbekannter gegen 4 Uhr im Garten des Nachbargrundstücks aufgehalten. Er gelangte nicht ins Haus und stahl ebenfalls nichts. Ob es sich um denselben Täter handelt, ist unklar. Hinweise zu dem Täter oder den Tätern nimmt die Polizei unter 0 80 24 / 9 07 40 entgegen.