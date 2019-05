Holzkirchen: Unbekannter schmeißt Müll in die Natur - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat in Holzkirchen seinen Müll einfach in der Natur entsorgt. Die Polizei sucht Zeugen.

Holzkirchen - Ein Unbekannter hat in Holzkirchen seinen Müll einfach in der Natur entsorgt. Wie die Poliezi mitteilt lud er an der Straße von Holzkirchen nach Kleinhartpenning in der Zeit von Montag bis Freitagmittag seinen Gartenabfall, eine Europalette und eine Radblende neben der Straße ab. Zeugen, die Angaben zur Person machen kö￶nnen, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0 80 24 / 9 07 40 an die Polizei Holzkirchen wenden.

