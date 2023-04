Unbekannter zerkratzt Auto

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Die Polizei fahndet nach dem Täter. © Rene Ruprecht

Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der den Opel Corsa einer 18 Jahre alten Holzkirchnerin zerkratzt hat.

Holzkirchen - Der Polizei zufolge ist die Tat in der Nacht von Dienstag, 4. April auf Mittwoch, 5. April geschehen. Vermutlich auf dem Parkplatz des Modehauses Jennerwein am Marktplatz oder im Bereich der Erlkamer Straße, teilte die Polizei mit. An dem blauen Opel Corsa entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Die Polizei Holzkirchen bittet Zeugen der Tat um Hinweise, telefonisch unter der Nummer: 0 80 24-9 07 40.

