Unfall am McDonalds-Kreisel

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Teilen

Die Polizei war in der Nacht auf Donnerstag im Einsatz (Symbolbild). © Friso Gentsch

Ein Sachschaden in Höhe von circa 15 000 Euro ist bei einem Unfall am Holzkirchner McDonalds-Kreisel in der Nacht auf Donnerstag entstanden.

Holzkirchen - Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 22-jähriger Münchner von der Heignkamer Straße kommend mit seinem BMW in den Kreisverkehr ein – ohne auf die Vorfahrt eines 53-jährigen Holzkirchners zu achten, der sich mit seinem Alfa Romeo im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand.

Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.