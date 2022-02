Holzkirchen: 83-Jähriger überfährt mit Mercedes den Fuß einer Frau

Von: Jonas Napiletzki

Die Polizei Holzkirchen berichtet von einem Mercedes-Fahrer, der beim Rückwärtsfahren den Fuß einer Frau überfahren hat (Symbolfoto). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Erst ist ein Autofahrer an Postfiliale der Münchner Straße in Holzkirchen vorbeigefahren. Dann setzte er zurück - und übersah dabei eine Frau, die die Straße querte.

Holzkirchen - Ein 83-Jähriger hat in Holzkirchen beim Zurücksetzen mit seinem Wagen eine Fußgängerin übersehen und deren linken Fuß überrollt. Wie die Polizeiinspektion Holzkirchen mitteilt, befuhr der in Holzkirchen wohnende Autofahrer mit seinem Mercedes die Münchner Straße in Richtung Ortsmitte.

Frau querte die Straße mit ihrem Kleinkind

An der Einfahrt zu den Parkplätzen bei der Postfiliale war der 83-Jährige bereits vorbeigefahren, als er neben der Fahrbahn einen freien Parkplatz entdeckte. Er setzte mit seinem Pkw zurück, übersah dabei aber die 35-jährige Fußgängerin, die hinter seinem Auto mit ihrem Kleinkind die Straße überquerte.

Der Autofahrer fuhr der Holzkirchner Mutter mit dem Hinterreifen seines Mercedes über ihren linken Fuß, wodurch sie leichte Schmerzen erlitt, berichtet ein Sprecher der Polizei. Dem Beamten zufolge musste kein Rettungswagen gerufen werden. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 3. Februar, gegen 10.50 Uhr.

