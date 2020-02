Holzkirchen: Heftiger Unfall endet für Miesbacher tödlich - Motorblock wird aus Auto gerissen

Ein Miesbacher ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Mann prallte mit seinem Golf gegen einen Baum - dabei wurde der Motorblock aus dem Wagen gerissen.

Holzkirchen - Tödlich endete ein Unfall auf der Kreisstraße MB3 zwischen Mühltal und Unterdarching am Samstagmittag. Ein 86-Jähriger kam gegen 12.15 Uhr mit seinem VW Golf aus noch ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Fahrzeug frontal gegen einen Baum am Rande der Allee. Der Mann aus Miesbach war in Richtung Unterdarching unterwegs.

Der Aufprall gegen den Stamm fiel derart heftig aus, dass der Golf zurückgeschleudert wurde. Vermutlich überschlug sich das Auto auch, ehe es rechts neben der Fahrbahn in einer Wiese zum Stehen kam. Die zu Hilfe gerufenen Einsatzkräfte befreiten den Mann aus dem Fahrzeug und versuchten, ihn zu reanimieren. Doch die Wiederbelebung misslang.

Holzkirchen: Tödlicher Unfall auf MB3 - Kreisstraße für vier Stunden komplett gesperrt

Verschiedene Wrackteile - wie auch der komplette Motorblock - wurden bei dem Aufprall gegen den Baum aus dem Auto gerissen und landeten im Umkreis von 50 Metern verstreut. Aufgrund der Aufnahme des Unfalls sowie der Säuberungsarbeiten war die MB3 bis 16.15 Uhr komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren Rettungskräfte der Feuerwehren Holzkirchen, Weyarn, Valley und Darching.

Die Polizeimeldung zum Unfall im Wortlaut:

Am 01.02.20, gegen 12:15 Uhr befuhr ein 86-jähriger Miesbacher mit seinem VW Golf die Kreisstraße MB 3 von Mühltal kommend in Richtung Unterdarching. Er kam nach einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Alleebaum. Der Aufprall war so heftig, dass der Golf zurückgeschleudert wurde, sich vermutlich überschlug und rechts neben der Fahrbahn in der Wiese zum Stehen kam. Der Miesbacher wurde aus dem Fahrzeug geborgen und reanimiert. Die Reanimation verlief aber leider erfolglos. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die MB 3 war aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme und der Säuberungsarbeiten bis ca. 16:15 Uhr gesperrt. Vor Ort waren neben den Rettungskräften, die Feuerwehren Holzkirchen, Weyarn, Valley und Darching.

