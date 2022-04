Unfallflucht nach Parkrempler vor dem Kindergarten

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Teilen

Die Polizei fahndet nach dem Unfallflüchtigen (Symbolbild). © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Ein Unbekannter hat vor einem Kindergarten in Holzkirchen ein Auto angefahren und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Übeltäter.

Holzkirchen - Eine böse Überraschung hat eine 43-Jährige erlebt, als sie am Dienstag, 19. April, zu ihrem schwarzen Opel Corsa zurückgekehrt ist, den sie morgens um 8 Uhr auf dem Parkplatz des Kindergartens an der Franz-von-Defregger-Str. 14 abgestellt hatte: Ein Unbekannter hatte ihren Wagen angefahren und dabei einen Schaden in Höhe von 1500 Euro. verursacht. Das teilte die Polizeiinspektion Holzkirchen mit.

Demnach entfernte sich der Rowdy - ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder den Unfall der Polizei zu melden. Die Tat muss laut Polizei zwischen 8 Uhr und 14 Uhr geschehen sein.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Telefonnummer: 08024/9074-0.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.