Alte Munition neben Autobahn gefunden: Räumkommando bereitet Sprengung vor  

Unweit der Autobahn-Abfahrt Holzkirchen-Nord hat ein Sondengänger am Montag alten, offenbar vergrabenen Sprengstoff gefunden. Der Kampfmittel-Räumdienst bereitet derzeit (Montag, 20 Uhr) eine Sprengung vor. Die Abfahrt muss wohl gesperrt werden.

Valley - Um alten Sprengstoff unschädlich zu machen, der am Montag (14. Oktober) unweit der Salzburger Autobahn an der Abfahrt nach Holzkirchen und zur Raststätte gefunden wurde, muss die Autobahn in den Nachtstunden womöglich teilweise gesperrt werden. Unter Umständen wird nur die Abfahrt selber gesperrt.

Wie die Polizei gestern Abend auf Anfrage mitteilte, meldete ein Sondengänger den gefährlichen Fund. Sein Metalldetektor hatte auf der Fläche angeschlagen. Nach ersten Informationen handelt es sich unter anderem um ältere Gewehrgranaten, die möglicherweise Relikte aus dem Balkankriegen der 90er Jahren sind.

Das Sprengkommando rückte an und stellte fest, dass die Munition nicht transportiert werden kann, sondern an Ort und Stelle gesprengt werden muss.

Der Bahnverkehr (BOB) ist nach ersten Informationen nicht betroffen. Die Sprengung erfolgt in einer Zeit, wenn keine Züge fahren.