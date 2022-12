Vandale versucht Scheibe von Oberland-Realschule einzuwerfen

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Übeltäter (Symbolfoto). © Wolfgang Maria Weber/imago

Ein Unbekannter hat eine Fensterscheibe der Oberland-Realschule beschädigt. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Vandalen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit von Mittwoch, 7. Dezember, 11 Uhr, bis Donnerstag, 8. Dezember, 11 Uhr. Der Unbekannte warf eine Glasflasche gegen eine Fensterscheibe der Oberland Realschule in der Probst-Sigl-Str.aße 3 in Holzkirchen. Dabei wurde die Scheibe mit Blickrichtung zum Parkhaus beschädigt. In der Glasscheibe konnten Kerben festgestellt werden.

Am Boden lagen mehrere Glasscherben, die von der zerbrochenen Glasflasche stammen.

Den Sachschaden an der Glasscheibe schätzt die Polizei auf etwa 4000 Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Täter/zur Täterin geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Nummer: 08024/90740.

