Vandalen verwüsten Blumenbeete und klauen Rutsche aus Kinderkrippe

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Die Polizei fahndet nach den Vandalen. © Patrick Seeger

Unbekannte haben in Holzkirchen Blumenbeete verwüstet und eine Rutsche aus dem Garten der Krippe Hollerbusch geklaut. Ob in beiden Fällen die gleichen Übeltäter am Werk waren, kann die Polizei derzeit nur vermuten.

Holzkirchen - Herausgerissene Blumen, zertrümmerte Blumenkübel: Unbekannte haben ihre Aggression an hübsch bepflanzten Beeten und Kübeln an der Münchner Straße auf Höhe der Post sowie auf dem Alten Friedhof abreagiert. Wie die Polizei mitteilte, muss die Tat im Zeitraum von Montag, 13. Juni, bis Dienstag, 14. Juni geschehen sein. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.

Die Gemeinde hat Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gestellt, da es bereits der zweite gleichgelagerte Fall innerhalb weniger Tage ist. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Telefonnummer 08024/90740 entgegen.

Etwa im gleichen Zeitraum hat ein Unbekannter außerdem eine Rutsche aus dem Garten der evangelischen Kita Hollerbusch gestohlen. Der Täter kletterte laut Polizei über den Gartenzaun der Einrichtung an der Haidstraße, öffnete einen Schuppen, der mit einem Zahlenschloss versehen war und inspizierte diesen offensichtlich. Anschließend machte er sich mit dem Zahlenschloss sowie einer bunten Plastikrutsche für Kleinkinder aus dem Staub.

Der Wert seiner Beute beträgt etwa 90 Euro.

Die Polizei Holzkirchen bittet um Hinweise zur Ergreifung des Täters unter der Telefonnummer: 08024/90740.