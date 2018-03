Wie viel wird für Baugrund bezahlt ?

Durchnummeriert sind die zehn Parzellen, die in der Maitz gegen Höchstgebot zu haben sind. Am Montag werden im Rathaus die Kuverts geöffnet.

Vergabeverfahren in der Maitz

von Andreas Höger schließen

Im Rathaus-Safe stapeln sich schon die Kuverts: Am 16. März läuft die Bewerbungsfrist für zehn Bauparzellen in Maitz-Inselkam ab. Alle sind neugierig: Wie hoch pokern Häuslebauer, um an einen der begehrten Bauplätze zu kommen?