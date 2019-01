Verzwickt: Rathaus braucht dringend mehr Mitarbeiter - doch auch am Platz hapert‘s

Spärliche Tagesordnungen, abgesagte Ausschüsse: Fehlen Holzkirchen die Themen? Natürlich nicht. Das Rathaus stößt personell und räumlich an Grenzen. Das steckt dahinter.

Holzkirchen – Für diese Woche waren zwei Sitzungen angesetzt. Hauptausschuss am Dienstag, Bauausschuss am Donnerstag. Beide Termine wurden abgesagt. Nicht das erste Mal, dass ein Ausschuss des Holzkirchner Marktgemeinderats in den vergangenen Monaten entfällt.

Auch der Umfang der Sitzungen wurde unlängst kritisiert. Erst im Dezember erkundigte sich Hubert Müller (FWG) im Bauausschuss, warum im öffentlichen Teil außer Formalien keine Tagesordnungspunkte angesetzt waren. Er wisse von einem Antrag eines Bürgers auf Änderung eines Bebauungsplans, der damals monatelang unbeantwortet blieb.

Nein, an (Bau-)Projekten mangelt es in Holzkirchen wahrlich nicht. Mittelschule, Kinderbetreuung, Wohnungsbau. „Themen haben wir jede Menge“, bekräftigt Bürgermeister Olaf von Löwis gegenüber unserer Redaktion. „Nur die Arbeitsabläufe werden immer intensiver.“ Der Datenschutz lähme die Verwaltung, hinzukomme das verschärfte Vergaberecht.

Woran es also tatsächlich mangelt, sei Personal. Mitarbeiter, die die angestauten Projekte abarbeiten. „Wir sind im Rathaus am Limit, gerade in der Bauverwaltung sind wir personell auf Kante genäht“, seufzt Löwis, der sich aber schützend vor die Verwaltung stellt. Das Rathaus schreibt daher laufend Stellen aus. Die Rückmeldung sei mau: „Wir sind Opfer des Fachkräftemangels.“

Wenn ein Kandidat zum Bewerbungsgespräch kommt, sei das selten von Erfolg gekrönt. „Es ist nicht so, dass wir ihnen absagen“, sagt Löwis. Viele Bewerber winken von sich aus ab, oft aus den immer gleichen Gründen: das Gehalt im öffentlichen Dienst gepaart mit den wenigen bezahlbaren Wohnung in der Region, zählt der Bürgermeister auf. Nicht zu vergessen ein Problem struktureller Art: „Wenn ich einem Bewerber sage, er muss sich das Büro mit dem und dem Kollegen teilen, tue ich mir schwer.“

Denn das Rathaus platzt schon jetzt aus allen Nähten. Konferenzräume werden zu Büros, diese doppelt und dreifach besetzt. Entlastung verheißt die seit langen Jahren angedachte Erweiterung des Rathauses. Die Pläne liegen in der Schublade. Der von Architekt Christian Boiger konzipierte Querbau im Norden erweitert den Komplex zu einem großen Z. Für die Umsetzung braucht es laut Löwis aber nicht nur zusätzliches Personal, sondern auch viel Geld: Fast sieben Millionen Euro waren einigen Marktgemeinderäten zuletzt zu teuer. „Es ist nicht sonderlich sexy, Millionen fürs Rathaus auszugeben“, weiß auch Löwis. Vor allem nicht, wenn teure Projekte anstehen, die intern höher priorisiert sind.

Etwas neidisch blickt Löwis nach Hausham, wo die Verwaltung im Sommer in größere Räume in der ehemaligen Sparkasse-Filiale einzieht. Bis auch in Holzkirchen die Erweiterung ansteht, werden „zwei, drei Jahre“ vergehen, glaubt Löwis, „aber dann müssen wir was tun“.

Solange gibt der Bürgermeister eine alternative Marschroute aus: weiterhin Arbeit an externe Firmen auslagern, wo es nur geht; „umständliche Verwaltungswege“ vermeiden; Personal aufbauen – und insbesondere: zusammenrücken im Rathaus.

