Viel Bewährtes, einiges Neues: Das erwartet die Besucher auf dem WinterZauber

Weihnachten hat seine eigene Magie, heißt es. In Holzkirchen lodert sie erstmals beim WinterZauber auf. Die Besucher erwartet ein breites Programm – von sportlich bis hochprozentig.

Holzkirchen – Die größte Änderung bleibt von den Besuchern des WinterZaubers wohl unbemerkt. Sie fand hinter den Kulissen statt. Der Weihnachtsmarkt wird heuer erstmals vom Kultur im Oberbräu – in Kooperation mit der Marktgemeinde – organisiert. Der Verein Holzkirchner Marktleben, der das vorweihnachtliche Treiben im Ortskern 2010 ins Leben gerufen hat und seither veranstaltete, existiere zwar noch, sagt Ingrid Huber, ruhe aber.

Huber, Geschäftsführerin des Kulturhauses und Mitglied des Marktvereins, will am bewährten Konzept aber nicht rütteln: „Das ist gut gelaufen, von daher ändert sich inhaltlich nicht viel.“

Was so allerdings nicht ganz stimmt. Freilich erwartet die Besucher beim WinterZauber am dritten Adventswochenende, 15. und 16. Dezember, viel Bewährtes, aber es gibt auch einige inhaltliche Neuerungen. Ein Programm für Eisstockschützen, Glühwein-Fans und Standl-Bummler, auf die Beine gestellt von Standortförderin Eva-Maria Schmitz und Judith Heimerl vom Kultur im Oberbräu.

Ein kleiner Überblick: Wie in den Vorjahren ist die Münchner Straße zwischen Oskar-von-Miller-Platz und Hafnerstraße am Samstag gesperrt. Auf dem verkehrsfreien Abschnitt können Besucher sich auf einer Eisstockbahn messen. Wer’s hingegen eher weihnachtlich-gemütlich statt sportlich angehen möchte, kann sich an der Schneebar mitten auf der Straße mit (hochprozentigen) Getränken versorgen. Auch zwei Foodtrucks verkaufen heuer ihre Spezialitäten entlang der Münchner Straße, die stärker eingebunden werden soll, um auch die gut zwölf beteiligten Einzelhändler stärker zu involvieren. Lücken zwischen den Ausstellern wie im Vorjahr will man so schließen, sagt Schmitz.

Über 30 Aussteller haben sich angemeldet. „Wir haben schon einen großen Stamm, der gerne immer wieder nach Holzkirchen kommt“, sagt Huber. Hinzu kommen 21 Anmeldungen und die Foodtrucks am Fieranten-Markt, der traditionell am WinterZauber-Sonntag auf dem Herdergartenparkplatz stattfindet. „Es ist wirklich schön, dass der Markt angegliedert ist“, sagt Huber, „das gibt ihm einen gewissen Charme.“

Stimmungsvoll wird’s auch auf der neuen Bühne am Marktplatz, auf der fünf Chöre auftreten. Auf die kleinen Besucher, vielleicht weniger an Standln und Glühwein interessiert, warten das Märchenzelt mit stündlichen Lesungen und das Bastelzelt, wo sie Lebkuchen verzieren und Kerzen ziehen können. Oder die Kleinen drehen eine Runde auf der Eisenbahn mit „Zugführer“ Olaf von Löwis, eigentlich ja Bürgermeister.

„Das ganze Ortszentrum wird indoor und outdoor bespielt“, lobt Löwis das Programm im besten Event-Agenturen-Sprech. Noch mehr freut er sich freilich, dass die neunte Auflage des WinterZaubers unter neuer Organisation überhaupt stattfindet. „Es wäre fatal gewesen, ihn sterben zu lassen“, sagt er. „Er ist eine wichtige Veranstaltung im Reigen unserer Märkte.“

