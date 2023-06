Holzkirchen: Vier Gärten an Aktion beteiligt - Upcycling für das Naturparadies am Haus

Von: Christine Merk

Terrasse mit Blick auf bunte Blumen: Die Familie Steffi Huber und Barbara Eichner hat ihr Staudenbeet ausschließlich mit Ablegern bestückt. Blumen wie die Akelei samen sich selbst immer wieder aus. © Thomas Plettenberg

An der Aktion „Tag der offenen Gartentür“ beteiligen sich im Raum Holzkirchen vier Familien: Sie zeigen ihre Gärten Interessierten.

Holzkirchen – Einen schönen Garten anzulegen, muss nicht teuer sein. Der beste Beweis ist der Hausgarten am Eichnerhof des Bauernhofs der Familie Steffi Huber und Barbara Eichner, die zum Tag der offenen Gartentür am Sonntag, 11. Juni, von 10 bis 17 Uhr zum Besuch einlädt. Das Staudenbeet wurde ausschließlich mit Ablegern bestückt, die vor allem vom Pflanzlmarkt des Holzkirchner Gartenbauvereins stammen. Dieser lädt am Sonntag ebenfalls zum Besuch in seinem Lehrgarten ein. Kräuterschnecke, Insektenhotel, Lesesteinhaufen, Beerensträucher, Staudenbeete und eine große Streuobstwiese sind dort zu sehen.

Mediterranes Flair in Holzkirchen

Eine einfache Wiese hat die Familie Hehlert in Naring mit viel Arbeit in ein spannendes Gartenparadies verwandelt. Viele vorhandene Baumaterialien wurden im Sinne von Upcycling wiederverwendet. In den Beeten wachsen nun Stauden, Beerensträucher und Gemüse. Ein Plätzchen am Teich lädt zur Pause ein.

Mediterranes Flair prägt den südseitigen Hausgarten der Familie Sokat in Holzkirchen. Mit viel Liebe haben sie auf 120 Quadratmetern eine Oase für das Leben im Freien geschaffen: Terrasse mit kleinem Pool, Außenküche und blühenden Stauden. Gewächshaus und Hochbeet haben im Vorgarten Platz gefunden.

Die Adressen der offenen Gärten und weitere Infos finden Interessierte unter www.tag-der-offenen-gartentuer-oberbayern.de. cmh

Im Raum Tegernsee beteiligt sich an der Aktion Thomas Klotz, Vorsitzender des Bezirksimkervereins.

Im Raum Miesbach sind unter anderem Claudia und Peter Schlemmer aus Wörnsmühl dabei.