Vom Geschenk zur Katastrophe: So geht‘s mit der gesperrten Kindergartenbrücke weiter

„Gefahr in Verzug“: Seit einer Woche ist die Kindergartenbrücke gesperrt. Das Rathaus tüftelt fieberhaft an einer Lösung. Nun winkt Hilfe vom Bundesverkehrsminister. So geht‘s weiter.

Holzkirchen – Die Kindergartenbrücke hat sich im vergangenen Jahr zweifelhafter Aufmerksamkeit erfreut. Alle paar Wochen – und somit deutlich öfter als normalerweise nötig – schaut ein Statiker vorbei. Als der Experte am vorigen Freitag die Konstruktion mal wieder inspizierte, fiel das Urteil vernichtend aus. „Gefahr im Verzug“, berichtete Bürgermeister Olaf von Löwis (CSU) nun im Hauptausschuss. Die Folge: sofortige Sperrung der Brücke. Nicht mehr nur teilweise, sondern komplett – und zwar solange, bis die statischen Mängel ausgebessert sind.

Eines der wichtigsten Bindeglieder im Ort für Fußgänger und Radfahrer ist damit gekappt. Wer ohne großen Umweg per pedes oder Rad vom Ortskern ins Industriegebiet will, dem bleibt nichts anderes übrig, als die viel befahrene Bahnüberführung an der Rosenheimer Straße zu nutzen. Ungemütlich, speziell für Eltern, die ihren Nachwuchs in den Kindergarten Frühlingsdorf oder in den Caritas-Hort auf der anderen Seite der Bahngleise bringen.

Brücke auf Dringlichkeitsskala „Nummer eins“

Löwis weiß das. Entsprechend drastisch fiel seine Wortwahl aus, als im Hauptausschuss die Rede auf die Kindergartenbrücke kam. Der Bürgermeister sprach von einer „Katastrophe“, betonte, dass man „mit dem Rücken zur Wand“ stehe, versicherte aber auch, dass die Brücke auf der Rathaus-internen Dringlichkeitsskala aktuell mit der „Nummer eins“ versehen sei.

„Wir haben seit Freitag zig Gespräche mit Fachleuten geführt“, berichtete Löwis. Die Ausbeute: „Noch nix Konkretes.“ Das Rathaus bündle alle Kräfte, um eine schnellstmögliche Lösung präsentieren zu können. Das Problem ist bekannt: Die Konstruktion aus „Eisenholz“ ist derart marode, dass an eine Sanierung nicht zu denken ist. Also: Neubau. Nur wie?

Kindergartenbrücke genauso wieder bauen: „Irrsinnig“

„Wenn wir sie wieder so hinstellen wie jetzt, wäre das irrsinnig“, betonte Löwis. Bekanntlich steht – wenn auch erst in einigen Jahren – die Elektrifizierung des Oberland-Netzes an. Kommen dabei Oberleitungen zum Einsatz, wäre die neu errichtete, schätzungsweise 500 000 Euro teure Brücken-Replika zu niedrig. Sie müsste wieder abgerissen werden.

Die Marktgemeinde favorisiert daher einen höheren Neubau, unter dem die Leitungen verlaufen könnten. Auch, weil sie auf Zuschüsse vom Freistaat und einer finanzielle Beteiligung der DB Netz, die die Elektrifizierung ja zu stemmen hätte, liebäugelt. Bisher wollte die Bahn davon nichts wissen. Vor 30 Jahren baute und bezahlte das Unternehmen die Brücke zwar, „schenkte“ sie dann aber der Marktgemeinde. „Mittlerweile steht fest, dass die Brücke falsch gebaut worden ist“, sagte Löwis jüngst.

Nach Monaten des Feilschens und Bangens keimt Hoffnung auf. In einem Schreiben, erzählt der Bürgermeister, habe ihm Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zugesichert, sich der maroden Brücke in Holzkirchen anzunehmen und den Sachverhalt zu prüfen.

Hubert Müller (FWG) hält derweil nichts davon, die Füße still zu halten: „Bis die Elektrifizierung kommt, können wir schon nochmal eine Brücke hinstellen.“ Der Bürgermeister pocht dagegen auf eine diplomatische Taktik. Löwis: „Mit dem Kopf durch die Wand bringt nichts.“

fp