Schwimmstar unterstützt Wasserwacht:  Damit in den Ferien niemand untergeht

Ferienzeit ist Badezeit. Ein Vergnügen für alle – ein sicheres Vergnügen aber nur für Kinder, die schwimmen können. Am Montag startete die Wasserwacht ihr Pilotprojekt „Bayern schwimmt“ – mit prominenter Unterstützung.

Holzkirchen – 100 Meter Schwimmen in nur 57 Sekunden: Alexandra Wenk (24) wird im Wasser zum Delfin. Die Münchnerin zählt zu Deutschlands schnellsten Schwimmerinnen, baut gerade ihre Form auf für Olympia 2020 in Tokio. Gestern kniete sie am Beckenrand des Holzkirchner Batusa und klatschte Viertklässler aus Holzkirchen und Otterfing ab, die gerade mit mehr oder weniger Mühe das Becken durchschwommen hatten.

Die Anerkennung dieser Top-Sportlerin galt nicht einer Bestzeit, sondern der Fähigkeit der Neun- und Zehnjährigen, sich im Element Wasser sicher bewegen zu können. Und genau darum ging es gestern bei diesem Pressetermin. „Uns ist wichtig, dass Kinder leistungsfähig schwimmen können“, sagte Ingo Roeske, stellvertretender Landesvorsitzender der Wasserwacht.

„Viertklässler lernen eher programmieren als schwimmen“

Genau daran hapert es öfter, wie die Otterfinger Lehrerin Petra Haslinger bestätigt: „Es gibt immer mehr Schüler, die sich gerade so über Wasser halten können.“ Bei den kognitiven Fähigkeiten, die ein technisches Schwimmen erfordert, beiße es bei mehr und mehr Kindern aus. Schwimmen zu lernen stehe bei Kindern nicht mehr so hoch im Kurs, stellte BRK-Landesgeschäftsführer Leonhard Stärk fest. „Viertklässler lernen heute eher programmieren als schwimmen.“

Immerhin: Etwa 10 000 Kinder durchlaufen jedes Jahr die Kurse der bayerischen Wasserwacht. Das Projekt „Bayern schwimmt“, das künftig jedes Jahr geplant ist, soll diese Zahl rechtzeitig vor den großen Ferien noch einmal steigern. 3540 Viertklässler aus 63 Schulen packen heuer in der „Schulschwimmwoche“ die Badehose ein. Clever nutzt das BRK die Phase, in der an den Schulen nichts Entscheidendes mehr passiert. „Notenschluss war ja schon“, weiß Roeske.

Allein die Wasserwacht Holzkirchen betreut 200 Schüler aus Holzkirchen und Otterfing. „Dafür opfern viele Ehrenamtliche Freizeit, manche nehmen sich extra Urlaub“, betonte Ilse Aigner. Die Landtagspräsidentin, die von 2001 bis 2009 Landesvorsitzende der Wasserwacht war, ist Schirmherrin der Aktion. Auch sie klatschte im Batusa die jungen Schwimmer ab, neben Schwimmstar Wenk und dem TV-Moderator Tobias Krell alias Checker-Tobi. „Schwimmen lernen, das ist mehr, als in Spaßbädern planschen“, machte Aigner klar.

20 von 200 Kindern sind Nichtschwimmer

Das „Bayern schwimmt“-Konzept sieht vor, dass jede Klasse jeden Wochentag 1,5 Stunden trainiert. Dazu werden Baderegeln vermittelt. „Unser Ziel ist, dass alle bayerischen Kinder nach der Grundschule das Jugendschwimmabzeichen in Bronze haben“, sagt Roeske. Gefordert sind dafür 200 Meter frei schwimmen, ein Startsprung mit Untertauchen und das Ertauchen eines Rings aus zwei Metern Tiefe. 20 der 200 Kinder, die gestern im Batusa ins Projekt gestartet sind, können noch gar nicht schwimmen.

Bedenklich findet Bürgermeister Olaf von Löwis, der als Batusa-„Hausherr“ gestern mit dabei war, dass Schwimmen bei vielen Eltern keine Rolle mehr spielt. „So berichten mir es die Lehrer.“ Meist liege es an der Angst von Eltern, die selbst Nichtschwimmer sind, weiß Petra Hildebrand, Leiterin der Holzkirchner Wasserwacht. „Finde ich traurig, weil es diese Kinder ausschließt.“

An der Gemeinde solle es nicht liegen, sagte der Bürgermeister. Mehrere 100 000 Euro steckt das Rathaus jedes Jahr ins Batusa. „Ein wichtiger Beitrag“, lobte Roeske – und längst nicht mehr selbstverständlich: „Das Bädersterben beobachten wir mit großer Sorge.“

Das Batusa selbst ist mehr als ausgebucht. Welche Probleme das aufwirft, lesen Sie hier.