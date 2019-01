Wegen „Verunreinigungen“: Nächste Bank schließt ihren Vorraum nachts ab

Erst die Postbank, jetzt zieht eine weitere Bank nach: Weil es wiederholt zu Verunreinigungen kam, schließt ein Geldinstitut in Holzkirchen seinen Vorraum nachts ab sofort ab.

Holzkirchen – Die Lage direkt am hochfrequentierten Bahnhof ist aus wirtschaftlicher Sicht bestimmt ideal – doch bringt sie für die Sparda-Bank offenbar auch ein paar Probleme mit sich. Jedenfalls sperrt das Geldinstitut den Selbstbedienungsbereich seiner Holzkirchner Geschäftsstelle nachts ab sofort zu. Hintergrund sind wiederholter Vandalismus und massive Verunreinigungen der Räumlichkeiten in den nächtlichen Stunden, teilt die Bank in einer Pressemitteilung mit.

Andreas Kulot, Leiter der Geschäftsstelle in Holzkirchen, erklärt: „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht und bedauern die Entwicklung sehr, aber die Sicherheit unserer Kunden und die Sauberkeit unserer Geschäftsstelle haben für uns Priorität.“ Von 22 bis 5.30 Uhr ist der SB-Bereich künftig geschlossen. Ende Dezember hatte die Postbank für ihre Filiale an der Münchner Straße denselben Schritt beschlossen – aus identischen Gründen.

Wer nachts am Bahnhof Bares braucht, kann sein Glück beim SB-Center der Sparkasse oder in der Raiffeisenbank im Atrium ein paar Meter weiter probieren.

