Holzkirchen hat den zweiten Bauabschnitt seines neuen Friedhofs eingeweiht. Mit repräsentativer Aussegnungshalle, Urnenerdgräbern sowie Baum- und Wiesenflächen für Naturbestattungen erhielt das Konzept viel Lob.

Holzkirchen – Ein Blick in die Aussegnungshalle am neuen Holzkirchner Friedhof soll wirken wie ein Blick in die Unendlichkeit. Durch fünf große Fenster schauen Besucher auf ein weites Alpenpanorama hinter den sanften Hügeln des Oberlandes. Der Eingang des Gebäudes liegt im Norden, nach Süden hin, in Richtung der genannten Fenster, steigt es an. So öffnet und weitet es den Blick seiner Gäste. Die Halle selbst ist elliptisch geformt, durch die Mittelachse trägt sie den Besucher geradewegs hinein in die Weite. Damit symbolisiert die Architektur des Gebäudes dessen spirituelle Funktion, wie Architekt Michael Gaenssler bei der Einweihung des neuen Friedhofs erläuterte: „Sie ist die Schwelle von Weltlichkeit und Unendlichkeit. Wir wollten ein schlichtes Gebäude, das diesen Weg begleitet.“

Holzkirchen weiht Aussegnungshalle am neuen Friedhof ein

Für den Holzkirchner Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) ist mit dem neuen Friedhof nun ein Ort entstanden, an dem Angehörige in Würde Abschied nehmen könne. Vorbei seien die Zeiten, in denen Menschen die Verstorbenen auf dem Parkplatz aussegnen mussten, wie es bis in die jüngste Vergangenheit der Fall war.

Schmid erinnerte auch an die bewegte Geschichte des Friedhofbaus. Bereits 1994 schrieb die Marktgemeinde einen Ideenwettbewerb aus, um einen Friedhof samt Aussegnungshalle zu realisieren. Das Büro von Gaenssler bekam den Zuschlag, im Jahre 2000 wurde der Friedhof eingeweiht. Aus finanziellen Gründen entschied sich der Holzkirchner Gemeinderat erst 2015 dafür, den zweiten Bauabschnitt mit der Aussegnungshalle zu realisieren. Die Kosten beliefen sich am Ende auf rund 2,9 Millionen Euro. Das Ergebnis hat für Schmid „Leichtigkeit und schlichte Anmutung, und gleichzeitig eine hohe Eleganz“. Wer nun aus Thann nach Holzkirchen fährt, sehe eine Halle, die Holzkirchen guttut, so Schmid weiter.

Auch Landrat Olaf von Löwis (CSU) fand dankende Worte. Immerhin fiel der Bau der Aussegnungshalle in seine Amtszeit als Bürgermeister der Marktgemeinde. So sei es ein Herzenswunsch gewesen, dieses Projekt zu realisieren, gab von Löwis vor rund 30 geladenen Gästen zu. Architekt Gaenssler verriet, dass für ihn der nun fertiggestellte Friedhof einer der schönsten in Bayern sei. Auch der katholische Pfarrer Gottfried Doll zeigte sich begeistert und urteilte, der neue Friedhof gebe einen würdevollen Ort ab.

Nicht nur christliche Bestattungen werden am Holzkirchner Friedhof künftig abgehalten. Auf dem Areal ist Platz für knapp 50 Gräber für Menschen muslimischen Glaubens. Daher beteiligte sich auch Imam Hasan Firat (Rosenheim) an der Einweihung. Muslimische Gräber müssen, wie Landschaftsarchitekt Wolfgang Ritz erläuterte, in Richtung Mekka ausgerichtet sein.

Neben klassischen Erdgräbern beherbergt der neue Friedhof auch Urnenerdgräber, ein Sternchengrab für totgeborene Kinder sowie Baum- und Wiesenflächen für Naturbestattungen. Weil derzeit ein Trend zur Bestattung in der Natur vorherrsche, Bestattungswälder aber oft schwer zu erreichen seien, gebe es am Holzkirchner Friedhof nun Natur im Ort, so Ritz. Man habe dabei lediglich das Raster vorgegeben. Die Gemeinde behalte genügend Flexibilität, die Flächen nach Bedarf zu gestalten.

von Andreas Wolkenstein