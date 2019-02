Wer hat was gesehen? Unbekannter fährt parkendes Auto an - und haut ab

Ein Unbekannter hat in einer Tiefgarage das Auto einer 23-Jährigen angefahren - und ist einfach abgehauen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Holzkirchen - Das Auto einer 23-Jährigen aus Dietramszell (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen) ist am vorigen Montag in der Tiefgarage an der Hafnerstraße beschädigt worden. Der Übeltäter machte sich einfach aus dem Staub.

Der Vorfall ereignete sich zwischen 8 und 16.30 Uhr. Wie die Polizeiinspektion Holzkirchen mitteilt, hatte die junge Frau ihren Hyundai i30 in der Tiefgarage abgestellt, während sie arbeitete. Als sie am späten Nachmittag zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie die Delle oberhalb des rechten Radkastens. Einen Zettel, auf dem der Verursacher seine Kontaktdaten hinterließ, fand sie dagegen nicht. Auch die Polizei hat derjenige nicht verständigt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt sie unter 08024/90740 entgegen.

fm

