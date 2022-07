Holzkirchen will Bürger zum Radeln und Zu-Fuß-Gehen motivieren

Kampagne für klimafreundlichen Verkehr

Geh- und Radverkehr sind gut fürs Klima und die Gesundheit. Mit einer Kampagne will die Marktgemeinde Holzkirchen mehr Bürger zum Umstieg vom Auto motivieren.

Holzkirchen – Radeln und zu Fuß gehen sind besser fürs Klima als Autofahren. Um zum Umstieg vom Wagen auf den Drahtesel zu bewegen, startet die Marktgemeinde Holzkirchen im Juli die Kampagne „gemeinsam mobil. Miteinander geht’s richtig.“

Die Kampagne geht auf eine Initiative der Standortförderung sowie des Runden Tisches fußgängerfreundliches und radlfreundliches Holzkirchen zurück, an dem auch Gemeinderäte aller Fraktionen und die Polizei vertreten sind, wie Gemeindesprecherin Sissina Osorio Lamoru auf Nachfrage mitteilt. Sie haben die Kampagne gemeinsam mit der Miesbacher Werbeagentur Gipfelformer entwickelt.

Im Zuge der Aktion hängt der Bauhof an wechselnden Orten im Gemeindegebiet Plakate auf, auf denen zum Beispiel steht: „Schreibtischjob? Pendel dich fit“ oder „Schneller von A nach B? Mit dem Rad sparst du Zeit und Nerven.“ Auch das Sicherheitsempfinden von Radlern will die Kampagne erhöhen, indem sie Autofahrer für die Einhaltung des Mindestabstands beim Überholen von 1,50 Metern innerorts aufmerksam macht. Etwa mit dem Plakat „Auf Kuschelkurs? Blech ist kein Schmusetuch!“ Diese Plakate sollen laut Osorio Lamoru vor allem an Gefahrenstellen hängen.

Aktuell sind als Standorte unter anderem der neue Radweg an der Nordumfahrung vorgesehen, das Gewerbegebiet Fichtholz und die Münchner Straße. Allerdings wechseln die Standorte, damit kein Gewöhnungseffekt eintritt. „Generell können die Bürger auch gerne in der Standortförderung für die jeweiligen Motive Orte vorschlagen“, so Osorio Lamoru. Außerdem hofft die Gemeinde, dass auch Geschäftsleute Standorte zur Verfügung stellen. Zusätzlich zu den Plakaten hat Holzkirchen Postkarten drucken lassen, die Vereine an ihre Mitglieder, Arbeitgeber an ihre Mitarbeiter verteilen sollen, so die Idee.

Die Kosten betragen insgesamt rund 10 000 Euro. Den Löwenanteil, 7500 Euro, übernimmt die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen Bayern, in der Holzkirchen Mitglied ist.

Noch unklar ist, wie lange die Kampagne läuft. „Sie hat kein definiertes Ende, da die Standorte durchwechseln und sich verändern werden“, sagt Osorio Lamoru.

