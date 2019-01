„Wir schaun vorbei“: Wer will einsamen Menschen helfen?

Die Initiative „Wir schaun vorbei“ sucht nach Helfern, die in Holzkirchen und Otterfing Zeit mit einsamen Menschen verbringen wollen. Darum geht‘s.

Otterfing – Einsamkeit ist ein scharfes Schwert. Wer tagelang sich selbst überlassen bleibt, verkümmert und leidet – meistens still, man will ja niemandem zur Last fallen. Auch nicht der Familie, die einige Autostunden entfernt ihr eigenes Leben lebt.

Um einsamen Menschen eine Ansprache zu bieten und sie ein Stück weit in Gesellschaft zurückzuholen, gründete sich in Holzkirchen und Otterfing die Initiative „Wir schaun vorbei“. Die Idee ist: Ehrenamtliche Helfer besuchen Menschen, die viel allein sind, schauen regelmäßig nach dem Rechten, ratschen ein wenig, animieren zu einem kleinen Spaziergang, haben immer ein offenes Ohr.

Wer Interesse hat, für diese Zuwendung etwas Zeit zu opfern, ist eingeladen zu einem ersten Helfertreffen am Freitag, 11. Januar, im Batusa-Stüberl (Schwimmbad) in Holzkirchen. Dort informiert der BRK-Kreisverband, der die fachliche Koordination des Projekts übernommen hat, über rechtliche und versicherungstechnische Fragen, erläutert die „Aufgaben“ der Besucher und führt einen kleinen Erste-Hilfe-Kurs durch. Diese kostenlose Einführungsschulung ist von 10 bis 14 Uhr angesetzt, aufgelockert von einem Mittagessen. Nähere Informationen erteilt BRK-Projektbetreuerin Karin Grasser unter z 0 80 24 / 47 48 600.

Angestoßen wurde die Initiative „Wir schaun vorbei“ vom Arbeitskreis Soziales in Otterfing und dem Forum Inklusion aus Holzkirchen. Die beiden Gemeinden übernahmen die Trägerschaft. Vereinbart ist, dass die ehrenamtlichen Besucher eine Aufwandsentschädigung in Höhe von acht Euro je Stunde erhalten. Kann sich das der Besuchte nicht leisten, springt ein Fonds ein, den die Gemeinden als Anschubfinanzierung mit 700 Euro befüllt haben. Verzichten Besucher auf ihr Geld, wandert es in diesen Topf.

„Wir schaun vorbei“ hat vor allem ältere Mitbürger im Blick, kümmert sich bei Bedarf aber etwa auch um Alleinerziehende, denen daheim die Decke auf den Kopf fällt. Da viele Betroffene Hemmungen haben, selbst diese sehr niederschwellige Hilfe in Anspruch zu nehmen, knüpften der Arbeitskreis Soziales und das Forum Inklusion mittlerweile einige Kontakte zu Ärzten, Apotheken und Sozialverbänden, die zugesagt haben, die „Zielgruppe“ auf die neue Initiative hinzuweisen. avh

