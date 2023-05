Holzkirchen

Unbekannte haben in Föching ein Wohnmobil aufgebrochen und Beute im Wert von 3000 Euro gemacht.

Holzkirchen - Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 55-jähriger Holzkirchner sein Wohnmobil am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr vor seinem Anwesen in Föching abgestellt. Es war bereits mit Gepäck beladen, weil der Mann am nächsten Morgen in den Urlaub fahren wollte.

Am nächsten Tag dann die böse Überraschung: Das Schloss einer Tür am Wohnmobil war aufgebrochen. Die Täter entwendeten Zubehör einer Kamera sowie eine Mini-Drohne. Der Beute- bzw. Sachschaden wird auf gesamt 3.000 Euro geschätzt. Die Holzkirchner Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08024/9074-0 in Verbindung zu setzen.