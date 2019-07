Missverständnis an Kreuzung: Zwei Radler kollidieren - beide verletzt

Zwei Radler sind an einer Kreuzung in Holzkirchen kollidiert. Beide wurden dabei verletzt. Schuld war wohl ein Missverständnis.

Holzkirchen - Nicht nur zwischen Autofahrern kann es zu folgenschweren Unstimmigkeiten über die Vorfahrt kommen. Auch unter Radfahrern sind solche Unfälle möglich, wie sich am Donnerstag in Holzkirchen gezeigt hat. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, war ein 16-jähriger Schüler aus Holzkirchen mit seinem rot-gelben Fahrrad auf dem Radweg neben der Industriestraße in Richtung Rosenheimer Straße unterwegs. Dann bog er in den Otto-Mair-Ring ab. Hier kreuzen sich auf Höhe der Hausnummer 49 zwei Fahrradwege. Und tatsächlich näherte sich von rechts eine 65-jährige Holzkirchnerin auf einem grauen Fahrrad.

Der 16-Jährige vermutete fälschlicherweise, dass die Frau nach links abbiegen wollte, und fuhr in den Kreuzungsbereich. Dort kollidierten die beiden Fahrräder. Die 65-Jährige stürzte, verletzte sich an der rechten Schulter und erlitt einen Schlag auf die Nase. Sie wurde im Krankenhaus ärztlich versorgt. Der 16-Jährige erlitt Schürfwunden an den Beinen, benötigte aber keine medizinische Behandlung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Holzkirchen, 08024/90740, zu wenden.

sg