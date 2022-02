Holzkirchen: Zweite Auflage für „Kunst im Schaufenster“

Von: Katrin Hager

Bei einer Vernissage im Atrium eröffneten (v.l.) Michael Werner und Bürgermeister Christoph Schmid „Kunst im Schaufenster“. © Thomas Plettenberg

Aus der Notlösung zu Lockdownzeiten ist ein geschätztes Konzept geworden: An 24 Stationen in Holzkirchen geht die Aktion „Kunst im Schaufenster“ in ihre zweite Auflage.

Holzkirchen – Voriges Jahr hatten die Marktgemeinde und der Verein Kulturvision die Not zur Tugend gemacht und eine der wenigen Möglichkeiten im Lockdown geschaffen, um bildenden Künstlern eine Bühne und Geschäften, die damals Ware nur auf Abholung anbieten konnten, mehr Aufmerksamkeit zu geben: Bei der Aktion zog im Februar 2021 in Holzkirchen „Kunst im Schaufenster“ ein – und später in weitere Kommunen im Landkreis weiter. Ein Erfolgsmodell. Eva-Maria Schmitz von der Standortförderung der Marktgemeinde hat nun eine Neuauflage initiiert. Am Mittwochabend fiel der Startschuss im Atrium. Bis Ostern 2022 sind an 24 Stationen im Ort Gemälde, Fotografien und Skulpturen von 25 Künstlern zu entdecken.

Der Lockdown ist zwar vorbei, Ausstellungen und Geschäfte haben wieder geöffnet. „Es gibt Lockerungen, klar“, sagt Schmitz. „Aber trotz alledem traut sich noch nicht jeder Aktivitäten zu, und der Einzelhandel leidet immer noch unter Corona.“ Die Standortförderin griff gern auf das bewährte Konzept zurück, um einen neuen Anreiz zu schaffen für den Schaufensterbummel im Ort. Ein Mehrwert – für die Geschäfte, die Künstler und auch die Kunden und Passanten, glaubt Schmitz. Und eine Gelegenheit, Kunst im Alltag zu begegnen.

Bis Ostern 25 Künstler an 24 Standorten

„Das Format hat es geschafft, Einzelhandel und Kunst zu verbinden“, sagte auch Bürgermeister Christoph Schmid bei der Vernissage im Atrium. 25 Künstler nehmen heuer teil und lassen die Passanten an 24 Standorten – vom Marktplatz bis zum Gewerbegebiet Föching – die „Vielfalt der regionalen Kunstszene“ erleben, erklärte Schmid. Bei der Premiere waren es noch 20 Künstler an 19 Stationen gewesen. Der Zuspruch freut Schmid und Schmitz, auch wenn Schmid mit einem Augenzwinkern sagte: „Ich hab Sorge, dass uns in ein paar Jahren die Schaufenster ausgehen.“

Anders als im vergangenen Jahr gibt es diesmal auch eine gemeinsame Bühne, auf der sich alle Teilnehmer präsentieren dürfen: auf den drei Etagen des Gesundheitszentrums Atrium. Augenoptiker Michael Werner, der seit Jahren die Kunstausstellungen dort organisiert, hat die Wände dafür gerne freigegeben. „Ich freue mich, dass wir endlich, nach zwei Jahren Durststrecke, wieder schöne Kunstwerke zeigen können“, sagte Werner bei der Vernissage. Diese „Galerie“ ist durchaus publikumsträchtig: Etwa 2000 Menschen suchten tagtäglich das Atrium auf, in dem 200 Mitarbeiter beschäftigt sind.

Zu sehen sind hier etwa fein gearbeitete Holzskulpturen wie das Paar von Konrad Broxtermann oder abstrahierte Fotografien von Manfred Lenzer, der Cafészenen zeigt, die wie durch ein Milchglas betrachtet entrückt wirken. Thomas Jarzina zeigt einen großformatigen Fotodigitaldruck mit psychedelischen Strukturen, Reinhold Schmid fast meditative Gemälde. Ramona Romanu zeigt ikonenhafte Frauenporträts in Öl-Mischtechnik, Ivana De Faveri strukturstarke Gemälde und Susanne Stubner ihre aufwendigen Glaskunstarbeiten. „Kunst im Schaufenster“ läuft bis Karsamstag, 16. April. Nähere Infos und alle Stationen im Überblick gibt es im Flyer und auf der Homepage der Marktgemeinde.

Die Teilnehmer

Nenad Artmann, Rebecca Breg, Konrad Broxtermann, Modestina Brunner, Ivana De Faveri, Helga Fiebig, Doris Fohr, Dorothee Geißler, Evelin und Horst Hermenau, Lizzie Hladik, Gabriele Hofweber, Thomas Jarzina, Sabine Kühner, Künstlergruppe KunstStatt, Richard Laubinger, Manfred Lenzer, Elizabeta Miklavcic, Cordula Rock, Ramona Romanu, Reinhold Schmid, Patricia Späth, Susanne Stubner, Hanspeter Wanner und Gerd-Hubertus Weidenbrücher-Britze.