Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid über Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Nur eine von mehreren Quellen der Fernwärme: Die Holzkirchner Geothermie. Neben Erdwärme kommen auch Gas und Öl zum Einsatz, weshalb ein Fernwärme-Netz nicht automatisch Klimaneutralität bedeutet. © Thomas PLettenberg

Die Bundesregierung plant, das umstrittene Heizungsgesetz an ein neues Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung zu koppeln. Holzkirchen verfügt schon jetzt über eine entsprechende Planung bis 2027.

Landkreis – Das geplante Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung fordert Kommunen auf, Pläne für die künftige Energieversorgung vorzulegen, damit die Bürger wissen, ob sie Chancen auf Fernwärmeanschluss haben – oder Alternativen prüfen müssen. Darüber sprachen wir mit Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid (CSU). Die einwohnerstärkste Gemeinde des Landkreises verfügt – wie berichtet – schon jetzt über eine entsprechende Planung bis 2027.

Herr Schmid, was halten Sie davon, die Kommunen per Gesetz zu einer Wärmeplanung zu verpflichten?

Grundsätzlich habe ich damit kein Problem. Andere Bundesländer, etwa Baden-Württemberg, haben das ja schon. Und in Bayern wird die Erstellung kommunaler Energienutzungspläne auch jetzt schon gefördert. Allerdings sind noch viele Fragen offen.

Welche?

Was ist die genaue Erwartungshaltung? Ein Ausbau der Fernwärme bedeutet nicht automatisch, dass die Infrastruktur klimaneutral ist. Dreiviertel der Fernwärme wird aus Gas und Öl produziert. Entscheidend für die Klimaneutralität ist aber, welcher Energieträger die Fernwärme produziert. Außerdem ist die Frage: Was machen kleine Kommunen, die keine Geothermie haben und keine eigenen Gemeindewerke? Die ein Gasnetz haben, das beispielsweise von Energie Südbayern betrieben wird. Welche Einflussmöglichkeiten haben kleine Kommunen? Gibt es für Verbraucher einen Anschlusszwang an das Fernwärmenetz? Natürlich ist die Fernwärme für den Endverbraucher super komfortabel. Aber Pauschallösungen gibt es nicht, weil überall andere Bedingungen herrschen. Im Grunde bräuchte jeder einen individuellen Energieberater.

Christoph Schmid (CSU) ist Bürgermeister von Holzkirchen. © Thomas PLettenberg

Was verlangt die Bundesregierung mit diesem Gesetz konkret von den Kommunen? Haben Sie schon Vorgaben?

Nein. Einige Aspekte, die das Gesetz vorsieht, gelten in Bayern aber ohnehin schon. Zum Beispiel übermitteln die Kaminkehrer auf Grundlage des Bayerischen Klimaschutzgesetzes schon jetzt Daten über jede einzelne Heizung an das Landesamt für Statistik. Das ist auch richtig, denn wenn man etwas verändern will, muss man wissen, wo man steht. Meines Wissens haben Gemeinden mit einer Einwohnerzahl zwischen 10 000 und 20 000 – dazu zählt Holzkirchen – bis zum Jahr 2028 Zeit, eine Planung vorzulegen. Allerdings treibt der Markt Holzkirchen seine Planungen ohnehin voran – unabhängig davon, was der Bund macht. Wir warten nicht auf Vorgaben vom Bund, wir handeln längst.

So lange eine Kommune noch keine Planung hat, soll das Heizungsgesetz für die Bürger nicht gelten. Bedeutet Holzkirchens Plan zum Ausbau der Fernwärme, dass sich die Holzkirchner – anders als andere Landkreisbürger – dann keine Gasheizung mehr einbauen dürfen?

Das müssen wir abwarten. Die Strategie der früheren Regierung war, die Gebäudesubstanz zu verbessern. Für Heizungstausch, Fassadendämmung, neue Fenster und so weiter gab es Förderungen. Die jetzige Regierung geht noch einen Schritt weiter und fragt, in welcher Form geheizt wird. Bisher hat die Regierung die Menschen sehr verunsichert. Das merkt man nicht zuletzt an dem Ansturm auf Gas- und Ölheizungen, der völlig kontraproduktiv ist. Ich bin sehr gespannt, was nun auf uns zukommt.

Schon jetzt fördert der Bund den Ausbau der Fernwärme. Bedeutet die kommunale Wärmeplanung eine Erhöhung dieser Förderung?

Auch darüber kann ich nur spekulieren. Fakt ist: Wenn man etwas verändern will, muss man es anschieben.