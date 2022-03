Marktbaumeister Florens Hintler blickt zurück auf seine Zeit in Holzkirchen

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Seine Tage als Marktbaumeister sind gezählt: Florens Hintler arbeitet künftig am Landratsamt München. © TP

Als Marktbaumeister hat Florens Hintler (43) das Gesicht Holzkirchens geprägt: Der studierte Architekt steuerte die gesamte Ortsentwicklung – von der Schaffung bezahlbaren Wohnraums über Freizeitangebote für Jugendliche bis zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in Holzkirchen. Ende März wechselt er ans Landratsamt München, wo er fortan Sachgebietsleiter Hochbau ist.

Herr Hintler, nach fast einem Jahrzehnt im Holzkirchner Rathaus hören Sie auf. Was werden Sie am meisten vermissen?

Die Themen Stadtplanung und Ortsentwicklung lagen mir besonders am Herzen. Das waren meine Steckenpferde. Wir haben hier Weichen gestellt und Projekte auf den Weg gebracht, die jetzt der Umsetzung bedürfen. Ausgerechnet in dieser Phase, in der wir die Früchte ernten können, aufzuhören, ist sehr schade.

Sie meinen die Umgestaltung des Marktplatzes, die 2025 abgeschlossen sein soll?

Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Projekt, dessen Umsetzung ich gern als Marktbaumeister erlebt hätte. Jeder wollte hier etwas tun, aber man wusste lange nicht, wie man es anpacken sollte. So wie wir das Verfahren für das Projekt jetzt aufgesetzt haben, bin ich mir aber sicher, dass es auch ohne mich laufen wird. Auch die Gestaltung des Bahnhofs und der Münchner Straße hätte ich gern weiter begleitet. Da steckt viel Potenzial für Holzkirchen drin. Deshalb freue ich mich, dass ich als sachverständiger Berater dabei bin, wenn im April das Preisgericht zur Gestaltung des Bahnhofs tagt.

Welches Projekt war Ihnen am wichtigsten?

Besonders am Herzen lag mir, die Freiräume in Holzkirchen zu entdecken. Die wurden in der Vergangenheit oft links liegen gelassen. Dabei sind sie wichtig für die Attraktivität des Ortes. Im Verkehrsbereich hat der Markt ja nicht viele Einflussmöglichkeiten, die Münchner Straße zum Beispiel ist eine Staatsstraße. Deshalb ist es wichtig, den Rahmen drumherum attraktiv zu machen. Dafür hat der Markt extra zwei Landschaftsarchitekten eingestellt. Bis 2023 soll zum Beispiel der Krankenhauspark neu gestaltet werden. Für die Umgestaltung des Friedhofs am Oskar-von-Miller-Platz gibt es schon ein Konzept.

Eigentlich sind Sie Architekt. Wie haben Sie sich als Kreativer in der Verwaltung zurechtgefunden?

Einerseits bin ich Architekt. Andererseits habe ich eine Zusatzqualifikation als Beamter des gehobenen Dienstes. Ich denke, es ist wichtig, einen Mittelweg zu finden zwischen Kreativität und dem juristischen Rahmen, der dazugehört.

Wie sind Sie als Münchner damals überhaupt im Rathaus von Holzkirchen gelandet?

Über ein interessantes Stellenangebot. Ich fand die Aufgaben sehr spannend. Außerdem hat mich das Umfeld auf der menschlichen Ebene überzeugt. Olaf von Löwis war damals zweiter Bürgermeister, und er und auch das gesamte Rathaus-Team waren mir sympathisch.

Sie geben Ihren Job als Marktbaumeister aus familiären Gründen auf. Ist die Gemeinde Holzkirchen kein familienfreundlicher Arbeitgeber?

(lacht). Ich bin ja Münchner. Die Pendelei nach Holzkirchen hat mich viel Zeit gekostet. Außerdem hat das Amt vor allem in den Sitzungswochen viele Abendtermine mit sich gebracht. So lange man kein Kind hat, spielen die Sitzungen keine große Rolle, da macht man das problemlos mit. Aber als Vater möchte ich mir einfach Zeit für meinen kleinen Sohn nehmen. Zuletzt wurde immer klarer, dass sich das beißt.

