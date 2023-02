Holzkirchen präsentiert Gemeinwesen-Koordinatorin

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Teilen

„Ich kann gut vermitteln“: Barbara Brandlhuber ist Ansprechpartnerin im Rathaus für Vereine. © Markt Holzkirchen

Die neue Gemeinwesen-Koordinatorin des Marktes Holzkirchen fungiert als Bindeglied zu Vereinen

Holzkirchen – Seit Kurzem hat der Markt Holzkirchen eine sogenannte Gemeinwesen-Koordinatorin: Die Mediengestalterin und Kommunikationswirtin Barbara Brandlhuber soll als Bindeglied zwischen Vereinen und sozialen Organisationen, dem Rathaus sowie den gemeindlichen Beauftragten wie Jugend- und Seniorenbeauftragten fungieren. Zudem soll sie bei der Vernetzung der Vereine untereinander helfen.

Die Gemeinde erhofft sich von dieser neuen Stelle, die Kommunikation mit Vereinen und Organisationen zu stärken, indem sie ihnen eine feste Ansprechpartnerin im Rathaus zur Seite stellt. „Es ist allerdings nicht geplant, dass ich nun die gesamte Kommunikation und die Verwaltungsaufgaben für die Vereine erledige und beispielsweise Straßensperren oder Schankgenehmigungen für sie beantrage, das müssen die Vereine schon weiterhin selbst tun“, so Brandlhuber.

Was sie als erstes anpacken will? „Kurzfristig lerne ich jetzt die gemeindlichen Beauftragten, die Ehrenamtlichen und Mitglieder der sozialen Organisationen sowie ihre Arbeit persönlich kennen“, sagt Brandlhuber. Außerdem seien bereits einige Projekte in Arbeit. „Ich habe gern mit Menschen aus verschiedenen Bereichen zu tun und kann gut vermitteln.“

Brandlhuber ist auch privat im Gemeinwesen aktiv: Die zweifache Mutter engagiert sich ehrenamtlich im Elternbeirat des Kindergartens ihrer beiden Kinder.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.