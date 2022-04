Holzkirchner (20) in Kurzarrest: Drohungen wegen Kontakt zu Mädchen

Holzkirchner (20) in Kurzarrest: Drohungen und wegen Kontakt zu Mädchen © Udo Herrmann/ IMAGO

Ein Holzkirchner (20) musste sich vor dem Miesbacher Jugendgericht verantworten, weil er einen 18-Jährigen eingeschüchtert hatte. Er wurde verurteilt. Reue zeigte er nicht.

Holzkirchen – Ein Holzkirchner (20) musste sich vor dem Miesbacher Jugendgericht verantworten, weil er als Teil einer rund 15- bis 20-köpfigen Gruppe im August 2020 einen damals in Holzkirchen lebenden und heute 18-Jährigen eingeschüchtert hatte, damit dieser den Kontakt zu einem Mädchen abbricht. Die Anklage: versuchte Nötigung in zwei Fällen sowie Beleidigung.

Den Täter hatte offenbar gestört, dass der 18-Jährige mit der Ex-Freundin eines Freundes von ihm in Kontakt stand. In seiner Sprachnachricht bezeichnete der Beschuldigte sein Opfer als „Muttersöhnchen“ und drohte, dessen Onkel die Nase zu polieren.

Wenige Tage später soll der 20-Jährige laut Anklage eine zweite Sprachnachricht geschickt haben. Der Ton sei diesmal noch rauer gewesen. „Wenn Du nicht zum McDonald’s kommst, hast Du ein fettes Problem – das könnte böse für Dich ausgehen.“ Vor Gericht wollte der Angeklagte die Wogen nun weder mit einem Geständnis noch einer Entschuldigung glätten.

Sein Opfer wirkte eingeschüchtert, als er auf dem Zeugenstuhl Platz nahm. „Die sind da halt mit ungefähr 20 Mann an dem Tag vor meiner Haustür gestanden und haben gerufen, dass ich rauskommen soll“, sagte der 18-Jährige. Der Angeklagte seiner einer aus der Clique gewesen. Auch die Drohungen per Sprachnachricht bestätigte das Opfer. „Zudem hat er mich als ,Hundesohn‘ bezeichnet.“

Die Drohungen habe er „sehr ernst genommen“, sagte der Eingeschüchterte. So ernst, dass er seinen Wohnsitz ins Ausland verlegte. Heute wohnt er wieder im Landkreis, habe keinen Kontakt mehr zur fraglichen Clique. „Aber es ist schon noch ein sehr komisches Gefühl, wenn ich einem von denen über den Weg laufe.“

Dass der Angeklagte die Sprachnachrichten mit besagten Worten versendet hat, bestätigte ein Holzkirchner Polizeibeamter (35): „Wir wurden damals von der Mutter des Opfers alarmiert, weil mehrere Personen vor deren Wohnung waren.“ Beim Eintreffen der Polizei sei der Vorplatz jedoch menschenleer gewesen, die Gruppe hatte sich bereits verzogen. Das Opfer habe den Beamten aber eine CD mit eben jenen Sprachnachrichten übergeben.

Schon im Juli 2021 habe es in dieser Sache eine Sitzung gegeben, sagte der Polizist. Damals soll der Angeklagte Angaben gemacht haben. „Ich wollte, dass er aufhört rumzuerzählen, dass ich ein Kind habe“, soll der 20-Jährige vor neun Monaten gesagt haben. „Vor dem McDonald’s wollten wir uns nicht schlagen – aber was ich in den Sprachnachrichten gesagt habe, war scheiße.“

Zugute hielt die Staatsanwaltschaft dem Holzkirchner nun, dass er bislang straffrei blieb. Den Sachverhalt sah die Juristin aber als erwiesen an: „Die Intensität der Taten war schon massiv.“ So massiv, dass das Opfer zwischenzeitlich aus diesem Grund das Land verlassen habe. Erzürnt war die Staatsanwältin auch über die Gleichgültigkeit, die der Angeklagte am Verhandlungstag an den Tag legte: „Das scheint Ihnen alles egal zu sein.“ Sie plädierte auf einen Freizeitarrest.

Amtsgerichtsdirektor Klaus-Jürgen Schmid beließ es bei einem Kurzarrest von zwei Tagen. Dort könne der Holzkirchner über seine Taten nachdenken. „Ihr Handy dürfen’s da nicht haben – aber es gibt einen Kicker und was zum Lesen.“

von Philip Hamm