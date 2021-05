Holzkirchner (34) vor Gericht: Verbotenes Würgeholz lag in seinem Büro

Prozess am Amtsgericht

von Andreas Höger schließen

Mit der Anmietung einer Werkstatt und eines Büros hat sich ein 34-jähriger Holzkirchner einigen Ärger eingehandelt. Vor dem Amtsgericht Miesbach musste sich der Mann jetzt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Der Grund: Ein „Nunchaku“, ein Würgeholz, dessen Besitz verboten und damit strafbar ist.

Miesbach/Holzkirchen – Pech hatte der Holzkirchner bei Verhandlungsbeginn: Sein Verteidiger erschien nicht. Auf telefonische Nachfrage stellte sich heraus, dass der Anwalt den Ort verwechselt hatte und nach München gefahren war. Das Angebot von Richter Walter Leitner, den Termin zu verschieben, lehnte der Angeklagte aber ab. Er stellte sich ohne Anwalt den Fragen des Gerichts.

Wie ein Beamter der Holzkirchner Polizei aussagte, hatte den Holzkirchner ein für ihn unglücklicher Zufall auf die Anklagebank gebracht. Denn eigentlich war die Polizei aus einem völlig anderen Grund bei ihm vorstellig geworden: Das Landratsamt hatte mitgeteilt, dass der gebürtige Bosnier und seine Familie eine im Zuge der Corona-Regeln ergangene Quarantäne-Anordnung ignorierten. Daraufhin schauten die Polizisten in der Werkstatt vorbei, um die Befolgung der Anweisung durchzusetzen. Der Angeklagte habe die Kontrolle des Büros und anschließend auch der Werkstätte auf weitere Kontaktpersonen erlaubt.



Eine Corona-Überprüfung führte die Polizei ins Haus

Zufällig sei ihm dann direkt neben der Tür, die vom Büro in den Arbeitsraum führte, das besagte Nunchaku aufgefallen, erklärte der Polizeibeamte. „Wenn man mit so etwas umgehen kann, ist das eine gefährliche Waffe“, machte er deutlich. Der Fund sei mit Fotos dokumentiert und sichergestellt worden. Den Angeschuldigten direkt vor Ort zu verhören, sei wegen der Corona-Regeln nicht möglich gewesen. Deshalb habe ihm die Polizei einen schriftlichen Anhörungsbogen zugeschickt. Bald darauf habe sich dessen Rechtsanwalt gemeldet.



Wie der Angeklagte vor Gericht erklärte, habe sich das Würgeholz bereits im Büro befunden, als er mit zwei Freunden die Räume gemietet habe. Ob er es denn einmal benutzt habe, fragte der Richter, was der Holzkirchner verneinte. Er habe auch nicht gewusst, dass es sich um einen verbotenen Gegenstand handelt. Es habe da gelegen wie ein Souvenir. „Es gibt sicher schönere Dekorationsgegenstände“, kommentierte Leitner ironisch. An dieser Stelle erging der Hinweis, dass auch der fahrlässige Besitz einer verbotenen Waffe im Rahmen des Waffengesetzes in Betracht komme. Der Angeklagte erklärte sich mit der Einziehung des Nunchaku einverstanden: „Ich hätte es nie behalten, wenn ich gewusst hätte, dass das verboten ist.“



Schließlich kam der Holzkirchner glimpflich aus der Sache heraus. Das Verfahren gegen ihn wurde vorläufig eingestellt. Allerdings verhängte Leitner eine Geldauflage von 300 Euro in sechs Raten zugunsten des Kinderschutzbundes Miesbach.

STEFAN GERNBÖCK