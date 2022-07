Bekanntes Liedgut in ungewohntem Klang

Etwas dezimiert, aber deshalb nicht weniger klanggewaltig, präsentierte sich der Chor Cantica Nova bei seinem Sommerkonzert im Holzkirchner Oberbräu-Saal. © Max Kalup

Der Chor Cantica Nova hat seinem Publikum ein kurzweiliges Sommerkonzert beschert. Das Programm war es wert, an diesem lauen Abend für einige Zeit ins Innere zu wechseln.

Holzkirchen – Mit ihrem „Wir freuen uns aufs nächste Mal“ sprach Katrin Wende-Ehmer am Samstagabend für ihren Chor. Doch der Applaus nach „Herzgedanken – liebevolle Töne der Chormusik“ ließ ahnen, dass es dem Publikum im Oberbräu-Festsaal in Holzkirchen genauso ging. Mit lang anhaltendem Beifall dankten sie den Musikern für einen herrlich beschwingten Abend, an dem bekanntes Liedgut auf ungewohnte Weise daher kam und bewies, dass auch Volkslieder gar nicht altbacken und dröge sein müssen.

Auf Pause verzichtet, „damit es sich nicht so lange zieht“

Es war ein recht kurzweiliges Vergnügen und absolut wert, den lauen Sommerabend drinnen zu verbringen. Zumal Cantica Nova auf eine Pause verzichtet hatte, „damit es sich nicht zu lange zieht“. Nichts aber zog sich bei diesem Programm mit viel Brahms, etwas Schütz und vielen zeitgenössisch interpretierten Volksliedern, die durch Maruan Sakas’ Unterstützung am Flügel noch eine besondere Dimension bekamen.

Pianist gilt als musikalischer Grenzgänger

Etwas dezimiert stand Cantica Nova an diesem Abend auf der Bühne. Corona hatte einige ereilt aus dem Laien-Ensemble, das schon lange alles andere als laienhaft auftritt und dem es wieder einmal gelang, den Zuhörern ganz neue Facetten zu Gehör zu bringen, ehe es sich mit „Der Mond ist aufgegangen“ als lautstark eingeforderte Zugabe dann doch ganz klassisch verabschiedete. Für den besonderen Touch hatte beim Extrastück nur Sakas gesorgt, als er – wie so oft an diesem Abend – instrumental vorlegte. Klassik und Jazz sind die Schwerpunkte des vielfach ausgezeichneten Pianisten, Pädagogen, Arrangeurs und Komponisten, der in Erlangen geboren ist, an der Musikhochschule München lehrt und als musikalischer Grenzgänger gilt.

Zunächst gemeinsam mit dem Tenor Sören Decker, später zusammen mit dem Chor, bereicherte er den Abend mit seinem Spiel, das sehr reduziert war und gerade dadurch besondere Wucht bekam. Bisweilen gemeinsam, meist aber abwechselnd, zeichneten der Pianist und das Ensemble ein sehr facettenreiches und extrem lebendiges Klangbild. Fröhlich, beschwingt, wie ein beständiges Dahinperlen.

Start mit geistlicher Chormusik, dann ein Block mit Volksliedern

Den Beginn hatte Cantica Nova allein gemacht. Mit geistlicher Chormusik aus dem Frühbarock von Heinrich Schütz (1585-1672) stimmte man auf den Abend ein und schloss den Auftakt-Block mit einem Zwiegesang zwischen Bühne und einem vierköpfigen Favoritchor auf dem Balkon. Ein besonderes Klangerlebnis im Saal. Es folgten Brahms’ (1833-1897) Zigeunerlieder, Opus 103. Decker, Mitglied der Bayerischen Chorakademie unter der Leitung von Gerd Guglhör und Gesangs-Student an der Hochschule für Musik und Theater München, ließ in elf musikalischen Bildern wechselseitig allein oder mit Chor Flüsse rauschen, Geigen klingen, den Wind klagen oder Wolkenstimmungen aufziehen.

Schließlich der Block mit Volksliedern, die in einem sehr berührenden „Ade zur guten Nacht“ von Helmut Barbe (*1972) ausklangen, nachdem Sakas Rainer Butz’ (*1959) „Schwesterlein, wann gehen wir“ in den Raum gestellt hatte. Den Abend hatte schon zwei Stücke vorher eine Liedzeile in Peter Schindlers (*1960) „Kuckuck“ auf den Punkt gebracht: „Was du gesungen, ist dir gelungen!“