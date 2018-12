Grüngut fängt Feuer

Zu einem Brand in einem Garten ist es am Freitagnachmittag in Holzkirchen gekommen. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Holzkirchen - Brand in einem Garten in der Wohnsiedlung an der Rosenheimer Straße in Holzkirchen - so lautete am Freitagnachmittag die Alarmierung für die Feuerwehr Holzkirchen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellten sie nach Polizeiangaben fest, dass in der Nähe des Maschendrahtzauns innerhalb des Grundstücks abgelegte Äste und anderes Grüngut bereits in Flammen standen. Zudem drohte das Feuer auf die umliegenden Bäume überzugreifen.

Der Garteninhaber unternahm kurzentschlossen selbst einen Löschversuch und konnte damit das Übergreifen auf die Bäume verhindern. Die Feuerwehr Holzkirchen löschte kurze Zeit später sämtliche Flammen ab. Sachschaden entstand nicht.

Wie das Grüngut Feuer fangen konnte, ist unklar. Die Inhaber des Gartens kamen mit dem Schrecken davon.

sh