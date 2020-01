Jeden Tag 1900 gesunde Portionen

Holzkirchner Frischeküche

von Andreas Höger

Der Auftrag lautet: gesundes Essen, möglichst Bio, das Ganze in großen Mengen und – fast am schwierigsten – Kindern muss es schmecken. Das Holzkirchner Kommunalunternehmen Frischeküche versorgt 1900 Kitakinder und Schüler. Es könnten sogar noch mehr sein, wenn nicht eine wichtige Zutat so schwer zu bekommen wäre.