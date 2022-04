Holzkirchner Komödchen verzückt mit Aufführung von „Ganz großes Kino“

Gute Laune auf der Bühne: Mit dem lange geplanten Theaterstück um ein US-Tourneetheater in den 1960er-Jahren im Holzkirchner Foolstheater hat das Komödchen sein Publikum überzeugt. © Max Kalup

Das Holzkirchner Kommödchen hat mit seiner Aufführung von „Ganz großes Kino“ im Holzkirchner Foolstheater die Zuschauer begeistert. Weitere Vorstellungen folgen.

Holzkirchen – Die Akteure auf der Bühne in bester Spiellaune; das nach Live-Kultur begierige Publikum im bis auf wenige Plätze ausverkauften Foolstheater begeistert – nach drei Jahren feierte das Holzkirchner Komödchen am Ostersonntag mit „Ganz großes Kino“ ein fulminantes Comeback.

„Es ist ein sehr, sehr besonderer Moment“, fasste es Daniel Rasch in Worte, als er nach dem ausgiebigen Schlussapplaus das Wort ergriff. Oft hätten sie gezweifelt, oft einen langen Atem gebraucht, sagte der Darsteller von George, dem ambitionierten, aber verkannten Leiters eines Tourneetheaters, das in den 1960er Jahren durch Amerikas Provinz tingelt: „Aber jetzt ist es passiert.“ Sie alle – auf und hinter der Bühne – hätten dafür gekämpft und doch eine Person gehabt, die das Herzstück gewesen sei. Mit „Spirit, Geist, Leidenschaft, Ausdauer, positiver Energie und Kraft“ habe Lydia Starkulla die Darsteller zusammen und bei Laune gehalten.

Die Regisseurin winkte ab. „Was zählt, ist, dass es wieder Theater gibt“, strahlte die Holzkirchnerin. Das Publikum musste von ihr nicht lange überredet werden, mit Sekt und Saft das Kommödchen-Comeback zu feiern.

Von Beginn an waren die Zuschauer engagiert bei der Sache. Immer wieder entschlüpfte ihnen ein „Oh nein!“, wenn sich wieder eine Verwechslung abzeichnete. Etwa, weil die unbeirrbare Granny Ethel (Gisela Emmi Siade) ihr Hörgerät nicht trägt, der verschreckte Wettermann Howard (Albert Ambacher) wechselweise für einen Hollywood-Regisseur oder einen rachsüchtigen Friseur gehalten wird oder sich manche Ensemblemitglieder aus verschiedensten Gründen phasenweise lieber nicht begegnen sollten.

Das Tohuwabohu kulminiert, als sich der berühmte Hollywood-Regisseur Frank Capra ankündigt, weil er George als Ersatz für eine Hauptrolle in Betracht zieht. Der aber ist sturzbetrunken, weil die Bühne in finanzieller Not ist, Jung-Schauspielerin Eileen (Valerie Haberle) ein Kind von ihm erwartet und seine Frau Charlotte (Renate Grötsch) deshalb dem Werben ihres smarten Anwalts Richard (Christian Portenlänger) nachgibt, um es in Los Angeles mit einer Filmkarriere zu versuchen.

Zunächst bleibt die von Renate Grötsch mit beeindruckender Präsenz als geerdete Diva gespielte Charlotte, die „immer ein Filmstar werden wollte, reich und berühmt, ein funkelnder Stern“ um selbst vor Capra zu spielen. Danach, weil das turbulente Theaterleben doch mehr wert ist, als dröge Sicherheit. Und auch Tochter Rosalind (Regina Deflorin D’Souza) mit dem herrlichen US-Akzent, die einspringt und weitgehend allein und improvisierend auf der Bühne steht, um zu retten, was zu retten ist, kehrt aus dem normalen Leben zurück zum Theater und ihrem Ex-Verlobten Paul (Jochen Geipel), der den ganzen Abend beflissen in Forrest-Gump-Hemd und Bundfaltenhosen über die Bühne eilt und zwischen allen Fronten vermitteln muss.

Es ist ihnen ein kurzweiliges, schnelles Stück gelungen, das immer noch eine Pointe draufsetzt. Amüsant, unterhaltsam und trotz der ein oder anderen Stereotypen nicht flach. Als am Ende James Browns „I Feel Good“ anklingt, trifft es die Stimmung des Abends.

Weitere Termine

„Ganz großes Kino“ wird am 22., 23., 28. und 29. April sowie am 1., 5., 6. und 8. Mai im Holzkirchner Foolstheater gespielt. Karten zum Preis von 16 Euro (Schüler, Studenten, Schwerbehinderte: 14 Euro) gibt es an der Theaterkasse im Kulturhaus, online unter www.kultur-im-oberbraeu.de sowie, je nach Verfügbarkeit und mit zwei Euro Aufschlag, an der Abendkasse.