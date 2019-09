Holzkirchner Löschfahrzeug kommt ins Museum

Das Löschfahrzeug leistete der Feuerwehr Holzkirchen seit 1988 treue Dienste, jetzt kommt es ins Museum. Schon 2020 fährt es aber wieder durch die Marktgemeinde.

Holzkirchen– 31 Jahre lang leistete das Tanklöschfahrzeug (TLF) der Feuerwehr Holzkirchen treue Dienste, seit Februar ist es im Ruhestand. Jetzt hat die Gemeinde Holzkirchen den Oldtimer an die Feuerwehr für den symbolischen Wert von einem Euro übergeben.

Seit 1988 vertraute die Feuerwehr Holzkirchen auf ihr Tanklöschfahrzeug TLF 24/50 – und hat offenbar gut darauf aufgepasst. „Wenn man es von außen sieht, sieht man das Alter nicht“, sagte Christoph Schmid (CSU) im Hauptausschuss des Marktgemeinderats. Diese Arbeit der Feuerwehr sei aller Ehren wert. Sein Parteikollege Sebastian Franz fügte hinzu, dass das TLF 24/50 eines der letzten Löschfahrzeuge sei, bei dem alles mechanisch repariert werden könne. Dem stimmt Kommandant Ludwig Würmseer auf Nachfrage zu: „Es ist das einzige erhaltenswerte.“ Deshalb freue er sich auch narrisch, dass der Hauptausschuss der Feuerwehr das Fahrzeug einstimmig zum symbolischen Preis von einem Euro übergeben hat.

Laut Kämmerer Dominik Wendliger gebe es diesen Typ im Landkreis sonst nur noch in Miesbach. Und da das Fahrzeug bereits abgeschrieben sei, spreche nichts dagegen, es an die Feuerwehr zu vermachen. Die Verwaltung habe im Vorfeld Angebote eingeholt, eines über 10 200 Euro sei abgegeben worden. „Daran sind wir nicht gebunden“, sagte Wendlinger.

Löschfahrzeug kommt 2020 zum Fest zurück nach Holzkirchen

Die Feuerwehr Holzkirchen will TLF 24/50 jetzt an das Feuerwehrmuseum in Waldkraiburg (Kreis Mühldorf am Inn) übergeben. Dort ist dann der Zug, der von 1988 bis 2015 in Holzkirchen im Einsatz war, wieder vereint. Vor vier Jahren hatte die Feuerwehr bereits die Drehleiter von 1987 von der Gemeinde bekommen und an das Museum übergeben. Im Hauptausschuss regte Birgit Eibl (FWG) an, dass der Gemeinderat einen Ausflugs ins Feuerwehrmuseum unternehmen könnte.

Natürlich kann die Holzkirchner Wehr ihre historischen Fahrzeuge jederzeit zurückholen – und macht das schon im nächsten Jahr. Im Jahr des 150-jährigen Bestehens wird der Zug wieder durch die Marktgemeinde fahren.