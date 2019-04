Holzkirchner Ortsführungen: Ratschkathl erzählt von Lausbuam, Hunger und Durst

Seit die Ratschkathl vor drei Jahren erstmals auf Tour ging durch die Holzkirchner Ortsgeschichte sind Begeisterung und Nachfrage ungebrochen. Nun beschreitet sie ganz neue Wege

Holzkirchen– Seit die Ratschkathl mit ihrem Leiterwagerl vor drei Jahren erstmals auf Tour ging durch die Holzkirchner Ortsgeschichte mit ihren Charakterköpfen, verborgenen Ecken und vogelwuiden Anekdoten, sind Begeisterung und Nachfrage ungebrochen. Nun geht die Kathl alias Agnes Kraus mit ihren amüsanten und aufschlussreichen Ortsführungen in die vierte Saison – und beschreitet zwei ganz neue Wege: auf den Spuren von Feuerwehr & Co. und mit Kindern ins Anno-Dazumal. Im Mai geht’s wieder los, der Vorverkauf läuft.

Lesen Sie auch: Das sagte die Ratschkathl zum Start ihrer Ortsführungen

Holzkirchner Ortstführungen: Ratschkathl erzählt von Lausbuam, Hunger und Durst

Agnes Kraus, die in München lebt, ist eigentlich Schauspielerin. Im Holzkirchner Kulturzentrum gehört Kraus schon gewissermaßen zum Inventar, vor allem im Kinderprogramm als Hexe Brausel beim Bilderbuchkino. Die Kathl, die seit 2016 mit ihrem Leiterwagerl und den Führungsteilnehmern im Schlepptau durch den Marktflecken streift, scheint allmählich zu einer der tragenden Rollen ihres Lebens zu werden. Die Kathl ist eine einfache Frau. Eine Zugezogene zwar, wie so viele in Holzkirchen, aber eine, die schon lange angekommen ist und den Holzkirchnern am Stammtisch ganz genau zuhört. Dort hat Agnes Kraus tatsächlich ihr Ohr angelegt. Und Anekdoten zusammengetragen, die sich keiner ausdenken kann, und die einen sehr menschelnden Einblick in die Holzkirchner Ortsgeschichte geben. Magentratzerl in den Stationen in Lokalen und Geschäften auf dem Weg sind stets inklusive.

Heuer gibt’s zwei neue Touren. Die Marktreise 4 läuft unter dem Titel „Wenn’s brennt“ – und stellt die Helfer in den Mittelpunkt, die kommen, wenn selbiges mal passiert. Und das ist in der Ortsgeschichte recht oft vorgekommen, aber es gibt auch noch jede Menge anderer Notfälle – zum Beispiel einen leeren Geldbeutel, Hunger oder Durst... Vom Marktplatz geht es vorbei an der Laurentius-Kirche, der Raiffeisenbank, Feinkost Kleeblatt und Hau’s Brennerei zum Roten Kreuz und zur Feuerwehr. Zum Abschluss gibt es eine Brotzeit im Holzkirchner Feuerwehrstüberl.

Das könnte Sie auch interessieren: Das „Oarscheim“ is zurück: Alter Brauch auf schiefer Bahn

Holzkirchner Ortstführungen: Ein eigener Streifzug für Kinder

Neu ist auch ein eigener Streifzug für Kinder, der heuer in den Sommerferien die Zeit vertreibt. „Das war einmal“ fällt mit eineinhalb Stunden etwa eine halbe Stunde kürzer aus als die anderen Marktreisen. Auf dem Weg durch den Ortskern gibt’s viel zu staunen und zu lachen. Die Kathl erzählt Geschichte und Gschichtn von früher, von liebenswerten Originalen, von Pferden, Enten, Löwen und Hühnern, von der Feuerwehr, von Lausbuben, Malern, Sängern und dem Friedhofsgeiger. Zur Stärkung gibt es Guadl‘n vom Schnürl. Nach dem Rundgang weiß jedes Kind, dass ein Kracherl nichts, aber schon gar nichts, mit der Kanone auf der Gemeindewaage zu tun hat.

Hinzu kommen natürlich weiterhin die beliebten bisherigen Streifzüge „An der Münchner Straß“ auf den Spuren des Holzkirchner Friedhofs-Paganinis und anderen liebenswerten Originalen, „Am Bahnhofweg“, wo eine Volksschauspielerin, der erste Holzkirchner Fernseher und wundersame Kräfte an der Bahnstrecke zu Ehren kommen, und „Gemma! Gemma!“ vom Marktplatz hinaus zur Steindlallee, wo die Ratschkathl pikante Details von rauschenden Festen im Alten Postkeller oder dem berühmtesten Postboten von Holzkirchen erzählt.

von Katrin Hager

Mehr aus Holzkirchen: Radler müssen absteigen: Zusätzlich Schilder in Holzkirchner Fußgängerzone aufgestellt

Die Termine der Marktreisen

Marktreise 1 „An der Münchner Straß“ (Start Bahnhof Litfaßsäule): jeweils freitags um 19 Uhr am 10. Mai, 28. Juni, 26. Juli und 9. August.

Marktreise 2 „Am Bahnhofweg“ (Start Bahnhof Litfaßsäule): jeweils samstags um 10 Uhr am 18. Mai, 29. Juni, 6. Juli und 21. September.

Marktreise 3 „Gemma! Gemma!“ (Start Maibaum Marktplatz): jeweils sonntags um 16 Uhr am 19. Mai, 30. Juni, 28. Juli und 22. September.

Marktreise 4 „Wenns brennt“ (Start Maibaum Marktplatz): jeweils samstags um 18 Uhr am 16. November und 25. Januar.

Marktreise für Kinder von fünf bis zwölf Jahren „Das war einmal“ (Start Eingang Kultur im Oberbräu): jeweils freitags um 16 Uhr am 2. August und 9. August.

Karten: Marktreisen 1 bis 4 16 Euro, ermäßigt 14, Kinder bis 14 Jahre sechs Euro. Marktreise für Kinder Kinder bis 14 Jahre sechs Euro, Erwachsene zehn Euro bei verpflichtender Begleitung. Vorverkauf: www.kultur-im-oberbraeu.de sowie dienstags bis freitags an der Theaterkasse (Tel. 0 80 24 / 47 85 05).