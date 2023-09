Holzkirchner Schauspielerin schreibt ihr erstes Buch

Die Autorin und ihr Erstlingswerk: Anna Kaminski aus Holzkirchen hat „Hexe Luna“ sucht den Winter in Eigenregie gestaltet – samt der Illustrationen im Buch und des Hörbuchs, das die Schauspielerin selbst eingesprochen hat. © tp

Eigentlich ist Anna Kaminski Schauspielerin. Doch nun geht die Mutter zweier Töchter unter die Autoren: In ihrem ersten Buch für Kinder schickt sie „Hexe Luna“ auf die Suche nach dem Winter. Jetzt ist das Buch frisch erschienen.

Holzkirchen – Ausgebildete Schauspielerin, Fitnesscoach: Anna Kaminski hat mehrere Talente. Nun legt die 39-Jährige noch eins drauf: Die gebürtige Nürnbergerin, die seit acht Jahren mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Holzkirchen lebt, ist unter die Kinderbuchautoren gegangen. Am 1. September ist ihr erstes Buch „Hexe Luna sucht den Winter“ für Kinder im Grundschulalter erschienen.

Kaminski ist das Künstlerische in die Wiege gelegt. Ihr Onkel ist Schauspieler im Berliner Ensemble, ihr Cousin spielt am Deutschen Theater, ihr Vater ist Oboist bei den Münchner Philharmonikern. „Als ich meine Eltern gefragt habe, ob ich auf die Schauspielschule gehen darf, war das völlig okay“, erinnert sich Kaminski. Nach vier Jahren Ausbildung an der Münchner Schauspielschule ist sie gerade mal 20 Jahre alt und schlüpft beim Augsburger Jugendtheater „Abraxas“ in alle bekannten Kinderbuchrollen. „Da habe ich viel gelernt, vor allem auch das Improvisieren“, sagt Kaminski. „Für Kinder spielen macht mir besonders viel Spaß, weil es immer lebendig und oft unvorhersehbar ist.“ Aber auch im Fernsehen ist sie immer wieder zu sehen – etwa im „Tatort“, bei den „Rosenheimcops“, der Münchner „Soko“ und dem „Bullen von Tölz“. „Das ist natürlich auch schwierig, weil man nicht von einer Rolle in die nächste kommt und viel Leerlaufzeiten hat“, erklärt die 39-Jährige.

Konzentration auf die Mutterrolle

Als Kellnerin nebenbei zu jobben, kommt für Kaminski nicht in Frage; sie lässt sich lieber zur Sport-Übungsleiterin B-Lizenz ausbilden, gibt seither Sportkurse. Als 2013 Tochter Mia zur Welt kommt, gibt sie den Traum von der Karriere auf der Bühne erst einmal auf. „Das lässt sich nicht verbinden, ich habe mich auf meine Mutterrolle konzentriert.“ Vor sechs Jahren wird die zweite Tochter Lina geboren, die am Dravet-Syndrom leidet, einer schweren Form der Epilepsie. „Wir sind beinahe alle zwei Wochen im Krankenhaus“,, erzählt Kaminski, „das ist immer wieder eine sehr intensive Zeit mit großen Sorgen.“

Die 39-Jährige hat eine Art Ventil für sich gefunden: Wenn es ihr nicht gut geht und die Sorgen drücken, schreibt sie in ihr Tagebuch. „Irgendwann dachte ich dann, ich könnte auch ein Kinderbuch schreiben.“

Zunächst schreibt sie nur im Krankenhaus, später auch daheim. 2019 ist es schließlich fertig, ihr erstes Buch: „Hexe Luna sucht den Winter“. „Ich wollte es gleich vor Publikum vorlesen und mir erste Meinungen einholen.“ Doch der Weg ist steinig. Von Bühnen kamen zunächst nur Absagen, der Sportpark gibt ihr schließlich eine Chance. Im nächsten Schritt macht sie sich auf die Suche nach einem Verlag. Doch eineinhalb Jahre lang flattern nur Absagen herein. Dann stößt sie auf den BOD-Verlag, der Bücher auf Bestellung druckt. Jetzt kann man das Buch (14,99 Euro, 102 Seiten) bei allen Buchhandlungen oder online bestellen.

Hexe Luna will weiße Weihnachten

Und darum geht’s in der Geschichte: Hexe Luna und ihre Freundin, das Eichhörnchen Rosi, warten kurz vor Weihnachten auf den ersten Schnee. Im Hexenbuch steht, dass Herr Winter für den Schnee zuständig ist. Luna und Rosi machen sich auf dem Hexenbesen auf den Weg an den Nordpol, wo Herr Winter lebt. Doch das Zusammentreffen mit ihm gestaltet sich schwierig, denn Herr Winter ist schwermütig und überhaupt nicht motiviert, es schneien zu lassen.

Wie Luna und Rosi doch noch zu einer weißen Weihnacht kommen, liest man auf 102 Seiten, die in 15 Kapitel gepackt sind. Wer nicht lesen mag, kann sich das Hörbuch anhören. „Das habe ich selbst eingesprochen“, erklärt Kaminski. „Es gibt viele echte Geräusche.“ Wenn in der Geschichte ein Feuer im Kamin brennt, dann knistert es im Hörspiel. Auch die liebevoll gestalteten Bilder im Buch hat die Autorin selbst gestaltet. Sie schätzt, dass das Buch vor allem für Sechs- bis Siebenjährige geeignet ist. „Das Feedback von einigen Müttern zeigt mir, dass es auch für Erwachsene lesenswert und lustig ist.“

Das Buch soll im besten Fall eine Fortsetzung erleben. „Ich kann mir vorstellen, dass Luna und Rosi nicht nur im Winter, sondern auch im Herbst, Frühling und Sommer tolle Abenteuer erleben.“

