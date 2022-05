Holzkirchner vor Gericht: Hat er kiloweise Marihuana umgeschlagen?

Kiloweise soll ein Holzkirchner Marihuana umgeschlagen haben. Nun steht er vor Gericht. (Symbolbild) © Archiv/Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Marihuana im Nennwert von 22 500 Euro soll ein junger Holzkirchner umgeschlagen haben. Nun muss er sich vor dem Schöffengericht Miesbach verantworten.

Holzkirchen – Wegen Drogenhandels im größeren Stil steht ein junger Holzkirchner vor Gericht. Er soll kiloweise Marihuana zum Preis von mehr als 20 000 Euro umgeschlagen haben. Das allerdings bestreitet er.

Drogendeals im größeren Stil soll ein 22-jähriger Holzkirchner im November und Dezember 2019 laut Anklage durchgeführt haben. Einem Mann soll er 500 Gramm Marihuana zum Preis von 4500 Euro verkauft haben. Ein weiterer Abnehmer habe vom Holzkirchner zwei Mal je 1000 Gramm Marihuana für insgesamt 18 000 Euro erhalten. Nun muss sich der 22-Jährige vor dem Miesbacher Jugendschöffengericht verantworten. Selbst räumt er nur ein, dass er im Februar 2021 eineinhalb Gramm Marihuana sowie ein verbotenes Butterfly-Messer – laut seiner Rechtsanwältin Sandra Hofmeister angeblich ein Souvenir aus Italien, von dem er nicht gewusst habe, dass der Besitz unters Waffengesetz fällt – in seiner Wohnung aufbewahrt habe. Alle anderen Vorwürfe bestreitet der Holzkirchner.

Name des Holzkirchners fiel in Vernehmungen anderer Dealer

Die Polizei war über einen anderen Fall auf ihn aufmerksam geworden, wie ein Kriminalhauptkommissar (46) der Kripo Miesbach im Zeugenstand aussagte. Im August 2020 sei ein Mann festgenommen worden, durch den die Polizei auf einen Hintermann kam. Und beide sagten aus, sie hätten Geschäfte mit dem Holzkirchner gemacht. Der zuerst Festgenommene „hat uns erzählt, dass der Holzkirchner immer an die beiden Drogen verkaufen wollte“, erklärte der Kriminalhauptkommissar, doch im Grunde sei der 22-Jährige schlicht „zu teuer“ gewesen. „Zwei Mal haben die beiden Männer aber wohl trotzdem Drogen beim Angeklagten gekauft“, so der Beamte.

„Es ist zwischen den beiden ein echter Wettkampf entstanden, wer zuerst aussagen darf“, erinnerte sich der Kommissar. Der Hintermann gab zu, ein Mal ein halbes Kilogramm Marihuana für 4500 Euro bei dem 22-Jährigen gekauft zu haben. In einer zweiten Aussage gestand der erste Festgenommene dann, die beiden Ein-Kilogramm-Drogendeals aus der Anklage so durchgeführt zu haben. „Er hat das komplett auf sich genommen und gesagt, dass er dem Hintermann davon etwa 50 bis 100 Gramm abgegeben hat“, erklärte der 46-jährige Zeuge. „Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Februar 2021 fanden wir beim Holzkirchner eine Feinwaage, 1,5 Gramm Marihuana, ein Butterfly-Messer sowie ein Notizbuch, in dem wohl Drogen-Geschäfte aufgelistet sind“, fuhr der Ermittler fort.

Amtsgerichtsdirektor Klaus-Jürgen Schmid, der die Schöffenverhandlung leitete, gab dem Angeklagten Gelegenheit, sich zu erklären. „Nach Aktenlage schaut’s nämlich nicht gut aus.“ Der 22-Jährige jedoch blieb stumm und ließ über seine Anwältin verlautbaren, es bleibe dabei.

Hintermann räumt Deal mit Angeklagtem ein

Für mehr Aufklärung sollte der Hintermann sorgen – ein 24-Jähriger, der einst am Tegernsee wohnte und derzeit im kbo-Inn-Salzach-Klinikum lebt. Begleitet von zwei Polizisten, sagte der junge Mann vor Gericht aus: „Ich weiß nichts mehr darüber und beziehe mich daher auf meine Aussage von damals.“ Die lautete, wie bereits der Kriminalhauptkommissar erwähnt hatte, dass der 24-Jährige ein Mal 500 Gramm Marihuana zum Grammpreis von neun Euro beim Holzkirchner kaufte. Im August 2020 hatte er ausgesagt, dass er mit dem Angeklagten von Holzkirchen nach Otterfing gefahren sei und der 22-Jährige ihm die Drogen nach Geldübergabe aushändigte. Das Geschäft sei wohl aufgrund des Auftrags des Mannes, den die Polizei im August 2020 zuerst festnahm, zustande gekommen. „Ich war für ihn der Fahrer, wenn es um Betäubungsmittelgeschäfte ging“, erklärte der 24-Jährige.

Auf die Aussage des vermeintlichen Auftraggebers, der auch die beiden Ein-Kilo-Deals mit dem Angeklagten abgeschlossen haben soll, muss das Gericht noch warten. Er fehlte am ersten Verhandlungstag erkrankt. Anfang Mai geht der Prozess in die nächste Runde.

hph