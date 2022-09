Holzkirchnerin (73) überweist 2000 Euro an Betrüger

Von: Christian Masengarb

Eine 73-jährige Holzkirchnerin hat am Mittwochnachmittag 2000 Euro an Betrüger überwiesen, die sie per Whatsapp hereingelegt hatten. Die Polizei rät zur Vorsicht.

Holzkirchen – Eine 73-jährige Holzkirchnerin hat am Mittwochnachmittag 2000 Euro an Betrüger überwiesen, die sie per Whatsapp hereingelegt hatten. Wie die Polizei berichtet, hatten sich die Diebe als die Tochter der Frau ausgegeben und ihr geschrieben, eine Handynummer zu besitzen, in Schwierigkeiten zu sein und schnell Geld zu brauchen. Die Frau wollte ihrer vermeintlichen Tochter helfen und überwies das Geld auf ein angegebenes Konto. Den Betrug bemerkte sie erst danach, als sie Rücksprache mit ihrer Tochter hielt.

Die Polizei warnt aus diesem Anlass noch einmal vor der WhatsApp-Betrugsmasche, bei der sich unbekannte Täter bei ihren Opfern über den Messenger-Dienst melden. Die Betrüger geben sich wahlweise als Sohn, Tochter oder andere Familienmitglieder aus, die ihr altes Handy verloren und nun eine neue Telefonnummer hätten. Das Opfer solle dringend eine Überweisung trätigen. Im Glauben, ihren vermeintlichen Familienangehörigen zu helfen, überweisen die Opfer teilweise hohe Geldbeträge an die Betrüger.



Die Polizei bittet um Vorsicht: Die beamten schreiben einer Pressemeldung: „Seien Sie misstrauisch, wenn Sie WhatsApp-Nachrichten von unbekannten Rufnummern/Handynummern erhalten, die vorgeben, ein Kind / naher Verwandter zu sein, das Handy verloren zu haben und dringend Geld benötigen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und antworten Sie nicht auf die Nachrichten! Überweisen Sie niemals vorschnell Geld an ein unbekanntes Konto. Klären Sie zunächst persönlich oder unter der/den Ihnen bekannten Telefonnummer/n, ob es sich bei dem Absender wirklich um Ihr Kind/ den Verwandten handelt. Zeigen Sie den Betrug oder einen versuchten Betrug unverzüglich bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle an.“