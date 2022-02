Holzkirchnerin in Sorge: „Sie sitzen auf gepackten Rucksäcken“

Von: Katrin Hager

Auf Befehl von Machthaber Wladimir Putin ist das russische Militär in die Ukraine einmarschiert. © Alexander Ryumin/Imago

Jahrelang waren Kinder aus der Ukraine nach Tschernobyl in den Ferien in Holzkirchen. Der Kontakt besteht teils noch heute. Eine frühere Gastmutter macht sich wegen des Kriegs Sorgen um ihre Freundin.

Holzkirchen – Es war schon einmal eine Katastrophe, die ein Band knüpfte zwischen Holzkirchen und der Ukraine: Wenige Jahre nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl 1986 holte der Münchner Verein „Hilfe für die Ukraine“ regelmäßig Kinder aus der Ukraine für drei Wochen im Sommer in die Region. Auch in Holzkirchen und seiner Umgebung nahmen mehr als zehn Jahre bis zu 30 Familien bis zu 90 Gastkinder auf. Aktiv als Gastmutter und in der Organisation war auch Christiane Brunner (69). Wir sprachen mit der Holzkirchnerin, wie sie der Krieg in der Ukraine bewegt.

Frau Brunner, Sie waren jahrelang aktiv im Verein „Hilfe für die Ukraine“ und auch Gastmutter. Haben Sie die Nachrichten aus der Ukraine in den vergangenen Wochen besonders aufmerksam verfolgt?

Brunner: „Ja, sehr. Man dachte immer noch hoffnungsvoll, dass diplomatische Lösungen möglich wären. Dass so ein Krieg ausbricht, das konnte sich unsere Generation ja kaum vorstellen. Ich war ganz geschockt von der massiven Invasion. Ich verfolge die Entwicklung im Radio und den Medien. Das ist sehr, sehr dramatisch. Alle, die dort leben müssen, tun mir so leid.“

Christiane Brunner aus Holzkirchen war jahrelang Gastmutter für Kinder aus der Ukraine und hält noch Kontakt zur damaligen Dolmetscherin. © Thomas Plettenberg

Haben Sie denn noch Kontakt zu Bekannten in der Ukraine?

Brunner: „Zu damaligen Gastkindern weniger, aber zu unserer Dolmetscherin Olga, die die Kinder damals nach Deutschland begleitet und hier vor Ort betreut hat, halten ich und auch einige andere Holzkirchner Familien noch Kontakt. Wir schreiben uns viele Textnachrichten. Sie lebt in Lemberg (Lwiw, Anm.d.Red.).“

Also ganz im Westen der Ukraine.

Brunner: „Richtig. Lemberg ist auch geschichtlich eher Richtung Polen orientiert. Sie spüren den Krieg aber auch dort schon sehr.“

Was berichtet Ihre Freundin?

Brunner: „Olga war auch überrascht, von der Invasion jetzt und wie massiv sie ist. Es sind wohl Flughäfen und strategisch wichtige Ziele bombardiert worden. Olga schrieb mir schon vor ein paar Tagen, dass sie auf gepackten Rucksäcken sitzen. Sie arbeitet in einem polnischsprachigen Kindergarten. Dort haben sie mit den Kindern schon das Evakuieren geübt. Schulen und Kindergärten haben am Donnerstag geschlossen. Ihr Sohn ist in Kiev. Er wollte eigentlich noch nach Lemberg, aber es gibt keine Transportmöglichkeiten mehr. Er geht jetzt zur Familie seiner Freundin aufs Land. Es gibt wohl Fluchtbewegungen. Ich weiß, dass Olga noch Geld abheben wollte, denn bestimmt werden auch die Banken schließen, vermutete sie. Per WhatsApp konnte ich Olga zwar erreichen, aber die Verbindung war sehr schlecht.“

Rechnen Sie damit, dass ihre Freundin bald anruft und Hilfe von Ihnen braucht?

Brunner: „Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt mit Olga. Wir müssen sehen, ob wir ihr und ihrer Familie helfen können und was wir dann für sie tun können.“

Lesen Sie auch:

