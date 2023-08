„Ich will helfen, nicht bestrafen“: Neuer Chef der Holzkirchner Polizei im Interview

Von: Andreas Höger

Teilen

Einstieg als „Chef“: Christian Gollwitzer (46) hat Anfang August die Leitung der Polizeiinspektion Holzkirchen übernommen. So oft es geht, will er selbst auf Streife unterwegs sein. © Thomas Plettenberg

„Ich bin Polizist geworden, weil ich helfen will“, sagt Christian Gollwitzer. Der 46-Jährige leitet seit Anfang August die Polizei in Holzkirchen. Im Interview verrät er, was er von einer Sicherheitswacht hält, was er aus Einsätzen wie beim Anschlag im OEZ mitgenommen hat und warum Streifenpolizisten immer auf der Hut sein müssen.

Holzkirchen – Das Büro hat der neue Chef schon markiert. Erinnerungen an 27 Dienstjahre schmücken die Wände. Abschiedsgrüße von Kollegen, wenn es in eine neue Verwendung ging. Christian Gollwitzer hat als Streifenpolizist in München angefangen, kennt viele Spezialabteilungen. Der 46-Jährige sammelte als langjähriger Einsatzleiter in München Erfahrungen in vorderster Reihe, zuletzt übernahm er ab 2020 Führungsaufgaben als stellvertretender Inspektionsleiter in Wasserburg. Vergleichsweise früh macht die Karriere jetzt den nächsten Schritt: Gollwitzer bekam den Posten als neuer „Chef“ in Holzkirchen, als Nachfolger von Johann Brandhuber (62), der sich in den Ruhestand verabschiedete.

Die Wände des Büros verraten unter anderem, dass der neue Chef beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau eine Spezialfunktion übernahm. Auch die Hobbys verstecken sich nicht. Der Familienvater (die Kinder sind neun und 19 Jahre alt) trainiert die Jugend-Fußballer beim TSV Zorneding. Und ein kleiner Wimpel bezeugt, dass der Polizeihauptkommissar fußballerisch ein „Blauer“ ist. „Schon immer ein Sechzger“, sagt er stolz. Gleich beim Einstieg ins Interview kommt das zweite Hobby ins Spiel.

Herr Gollwitzer, seit ein paar Tagen sind Sie Leiter der Holzkirchner Polizeiinspektion. Welche Ecken des neuen Reviers haben Sie schon kennengelernt?

Christian Gollwitzer: „Den Hackensee bei Kleinhartpenning – und den musste ich gar nicht neu kennenlernen. Ich bin Angler, seit über 20 Jahren fische ich als Mitglied der Münchner Siemensfischer am Hackensee. Ein wunderschöner Platz, leider verlandet der See immer mehr. Angeln ist eine meiner großen Leidenschaften, ich mache sogar Angelurlaube. Mei, jeder spinnt auf seine Weise (lacht).“

Gab es schon andere Berührungspunkte mit ihrem jetzigen Dienstgebiet?

Gollwitzer: „Die Langlaufloipe bei Hartpenning ist ein Traum. Und als Radler war ich oft schon an der Mangfall unterwegs. Ein wunderschöner Dienstbereich – ich freue mich, dass ich hier anpacken darf.“

Aus polizeilicher Sicht: Was ist das Charakteristische an der Region Holzkirchen?

Gollwitzer: „Der Verkehr spielt eine große Rolle. Wir haben Pendler und Ausflügler, es ist viel los auf den Straßen. Die Bevölkerung wächst, der Standort ist attraktiv. Es gibt ländliche Bereiche, aber in Holzkirchen auch typisch städtische Brennpunkte wie am Bahnhof. Dort kommen viele Menschen zusammen und auch Personen, die polizeilich betreut werden müssen.“

Wird sich die Arbeit der Polizei in den nächsten Jahren verändern?

Gollwitzer: „Sie verändert sich jetzt schon. Wir nehmen das Internet stärker in den Blick. Internet-Betrügereien nehmen zu, ebenso Hassrede und Beleidigungen. Darauf müssen wir reagieren. Aktuell hospitieren zwei Kollegen bei der Cybercrime-Abteilung der Kripo Rosenheim. Der Erstzugriff liegt bei den Inspektionen. Wir müssen die Daten sammeln, damit die Kollegen darauf ihre Ermittlungen aufbauen können.“

Können Sie sich an Ihre erste Streife erinnern?

Gollwitzer: „Es war in München-Forstenried, an den Schulen gab’s Zwischenzeugnisse. Da kommt die Meldung: Drei Mädchen stehen auf der Großhesseloher Brücke und wollen springen. Wir raus –und leider ist eine gesprungen. Ein richtiger Schock war das für mich gleich am Anfang. Aber trotzdem: Ich war hackestolz bei meinen ersten Streifenfahrten, die Uniform und alles. Das bin ich einfach, ein „Schandi“ mit Leib und Seele.“

Werden Sie auch als Chef weiter auf Streife gehen?

Gollwitzer: „Wenn’s zeitlich geht, bin ich immer draußen. Ich zeige mich gern als Polizist.“

Sollte die Polizei mehr Präsenz zeigen, auch in den Gemeinden?

Gollwitzer: „Eine sehr wichtige Aufgabe. Präsenz ist Prävention. Einerseits verhindert das Straftaten, andererseits sind wir als Polizei für den Bürger greifbar und ansprechbar. Es wäre wichtig, mehr Präsenz zu zeigen. Nur leider werden die Aufgaben immer mehr, nicht immer haben wir die personellen Kapazitäten.“

Wie wäre es mit Fahrrad-Streifen? Das würde doch die Bürgernähe befördern und Distanz abbauen.

Gollwitzer: „Das kann ich mir für Holzkirchen gut vorstellen. Radstreifen können helfen, mit Bürgern in Kontakt zu kommen. Mal schauen.“

Kann die Einführung einer Sicherheitswacht dazu beitragen, einen Ort sicherer zu machen – oder ist sie nur ein Notnagel dafür, dass der Polizei Personal fehlt?

Gollwitzer: „Ganz wichtig ist die Unterscheidung: Eine Sicherheitswacht ist keine Hilfspolizei. Es geht bei diesem Instrument nicht darum, Polizisten zu ersetzen, sondern sie zu unterstützen und zusätzliche Ansprechpartner für die Bürger zu schaffen. Um beurteilen zu können, ob eine Sicherheitswacht für Holzkirchen Sinn macht, dafür fehlt mir noch der Einblick.“

Sie waren beim Anschlag 2016 im Münchner Olympia-Einkaufszentrum eingesetzt. Welche Erfahrung nahmen Sie aus dieser „Großlage“ mit?

Gollwitzer: „Der Einsatz hat gezeigt, wo wir als Polizei bei so einem Großeinsatz nachbessern müssen. Aber ich habe auch mitgenommen, dass es viele gibt, die helfen, wenn’s drauf ankommt.“

Sie haben mal gesagt, es erfülle Sie durchaus mit einem Glücksgefühl, einen Ehemann festzunehmen, der seine Familie terrorisiert. Stellt sich dieses Glücksgefühl bei jeder Verhaftung ein?

Gollwitzer: „Ich bin Polizist geworden, weil ich helfen will – nicht weil ich bestrafen will. Wenn wir jemand festnehmen, lösen wir ein Problem für andere Menschen – so sehe ich das. Schon klar, wir helfen kurzfristig und können das Problem nicht langfristig auflösen. Aber wir helfen, darum geht’s.“

Teilen Sie die Meinung, dass in der Bevölkerung der Respekt gegenüber der Polizei schwindet?

Gollwitzer: „Diese Tendenz ist an Zahlen ganz klar ablesbar. Immer mehr Menschen haben kein Problem damit, Polizisten zu beleidigen. Es sinkt sogar die Hemmschwelle, uns körperlich anzugreifen. Für mich ist das eine Folge von wachsendem Egoismus.“

Waren Sie selber bereits mit gefährlichen Situationen konfrontiert? Mussten Sie ihre Dienstwaffe schon einmal abfeuern?

Gollwitzer: „Nur ein Mal. Ich habe beim Rauschgift-Dezernat gearbeitet, war als Zivil-Polizist eingesetzt und habe gegen Organisierte Kriminalität ermittelt. Aber gefährlicher ist in meinen Augen der Job als Streifenpolizist.“

Da fliegen aber seltener die Kugeln.

Gollwitzer: „Mag sein. Aber wenn Spezialeinheiten gegen schwere Jungs vorgehen, sind wir als Polizei immer gut vorbereitet. Wir bestimmen, wo wir zuschlagen, wir planen den Einsatz. Ein Streifenpolizist wird oft überrascht, er oder sie kommt in Situationen, die nicht vorhersehbar waren. Denken Sie an die zwei Kollegen, die 2022 in Kusel von einem Wilderer erschossen wurden. Das war eine Verkehrskontrolle. Streifenpolizisten müssen eine Lage lösen, sofort. Und sie müssen immer auf der Hut sein. Küchenmesser liegen in jeder Wohnung.“

Welche polizeilichen Akzente wollen Sie als Inspektionsleiter setzen?

Gollwitzer: „Erst mal: Ich will hier nichts umkrempeln. Bürgernähe, Präsenz in der Öffentlichkeit – das ist mir wichtig. Entscheidend ist für mich generell, als Team zu funktionieren – sowohl innerhalb der Inspektion als auch im Zusammenspiel mit anderen Organisationen.“

Ihr schönstes Erlebnis der ersten Holzkirchner Arbeitstage?

Gollwitzer: „Für mich ist es irgendwie Wahnsinn, dass ich der Chef einer Inspektion sein darf. Das hätte ich mir als junger „Schandi“ nie träumen lassen. Aber umso schöner ist das Gefühl, jetzt umsetzen zu können, was mir wichtig ist.“

Wie lange werden Sie in Holzkirchen bleiben?

Gollwitzer: „Lange hoffentlich. Kontinuität ist wichtig bei meiner Aufgabe. Wie heißt’s so schön: Ich bin gekommen, um zu bleiben.“