Den Marktplatz neu erfinden: Alle Bürger dürfen mitmachen

Von: Andreas Höger

Teilen

Gute Übersicht: Das Ideenbüro „Herzstück Marktplatz“ in den Räumen der Bürgerstiftung lädt am heutigen Freitag unter anderem mit einem begehbaren Luftbild zu einem Wunschkonzert in Sachen Marktplatz (l.) ein, der neu gestaltet werden soll. Auf den Besuch vieler Bürger freuen sich (v. l.) Isabella Britze (Bauamt Rathaus), Bürgermeister Christoph Schmid und Korbinian Kroiß (Büro nonconform). © THOMAS PLETTENBERG

Eine elegante Bedachung, dazu eine Tieferlegung mit leicht bespielbarer Fläche. Müssen die Bäume bleiben? Und sind die Parkplätze nicht verzichtbar? Für die geplante Neuerfindung des Marktplatzes hat das Rathaus eine Ideenwerkstatt ausgerufen. Erste Ergebnisse liegen jetzt vor.

Holzkirchen – Etliche Anläufe gab es bereits, den Holzkirchner Marktplatz lebendiger zu gestalten, seit den 1970er Jahren in regelmäßigen Abständen. Doch vor einem großen Wurf schreckte die Marktgemeinde immer zurück. Zum Stolperstein geriet meist die Parkplatz-Frage, autofrei ist die „gute Stube“ Holzkirchens bis heute nicht. Jetzt aber ist der Gemeinderat entschlossen, Nägel mit Köpfen zu machen. Das Projekt „Herzstück Marktplatz“ ist mit einem klaren Zeitplan versehen: 2025 soll der Umbau starten.

Vorgeschaltet ist eine Bürgerbeteiligung („Ideenwerkstatt“), die dieser Tage stattfindet. Das Rathaus hat dafür keine Kosten gescheut (53 000 Euro, bezuschusst aus dem staatlichen Sonderfond „Innenstädte beleben“) und das Büro „nonconform“ engagiert. Wie Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) gestern bei einem Pressetermin erklärte, gab es am Mittwochabend einen internen Austausch mit Anliegern und Markt-Fieranten.

Schlusspräsentation am 15. Dezember

Am heutigen Freitag (30. September) kann sich die ganze Bevölkerung einbringen: In den Räumen der Bürgerstiftung ist ein „Ideenbüro“ eingerichtet (9 bis 12.30 Uhr, 14 bis 17.30 Uhr) mit großem Luftbild auf dem Boden, mit Pinnwänden für Gestaltungswünsche und mit Ansprechpartnern des Büros „nonconform“. Am heutigen Freitagabend (19 bis 22 Uhr) heißt es zusätzlich im Oberbräu-Festsaal „Marktplatz-Ideen auf dem Prüfstand“. Vorgestellt und zusammengefasst werden die Wünsche der Holzkirchner bei einer Schlusspräsentation am 15. Dezember im Oberbräu-Festsaal. Online sind Anregungen über die Homepage www.herzstueck-marktplatz.de willkommen.

Es gehe weniger um die Frage, ob Betonsteine oder Solnhofer Platten passender sind für den neuen Marktplatz, betont der Bürgermeister. „Wir wollen vor allem wissen, wie die Bürger den Marktplatz gerne nutzen wollen, welche Funktionen sie sich darauf wünschen.“ Einer der dringendsten Wünsche, der sich auch bei dieser Bürgerbeteiligung abzeichnet: keine Autos mehr. 17 Stellplätze gibt es noch. Der Prozess sei offen, sagt der Bürgermeister, signalisiert aber seine persönliche Meinung: „Es spricht wenig dafür, Parkplätze zu erhalten.“ Entscheidend wird sein, ob der Gemeinderat „Auto-Zonen“ in der Ausschreibung des Planungswettbewerbs zulässt.

Zur „Auto-Zone“ zählt auch die Straße vor dem Rathaus. Muss sie bleiben? Schmid verweist auf Alarmierungszeiten der Feuerwehr, die bei Wegfall der Straße womöglich nicht eingehalten werden könnten. „Es wird fachliche Zwänge für die Ausschreibung geben“, betont auch Isabella Britze von der Bauleitplanung im Rathaus. Noch schwieriger wird der Wunsch umzusetzen sein, die Staatsstraße zwischen Marktplatz-Ampel und Oskar-von-Miller-Platz zur Einbahnstraße abzustufen. Das Straßenbauamt Rosenheim sehe dafür aktuell keine Realisierungs-Chance, deutete der Bürgermeister an. „Man muss schauen, was machbar ist.“

Was wird aus dem Kriegerdenkmal?

Nicht ganz festgezurrt ist der räumliche Umgriff, der überplant werden soll. „Wir gehen derzeit davon aus, dass es den Bereich betrifft, der unter der Adresse ,Marktplatz’ geführt wird.“, sagte Schmid. Das schließt etwa den Bereich Raiffeisenbank, Alte Post sowie „Hut & Tracht“, Oberbräu und die Hochgehweg-Gebäude mit ein. Auch der Grünbereich vor der Agentur für Arbeit könnte einbezogen werden. Am Kriegerdenkmal will die Gemeinde wohl nicht rütteln. „Uns wurde von den Verantwortlichen signalisiert, dass es dort an der richtigen Stelle steht“, sagte Schmid.

Um den Marktplatz besser bespielen zu können, kamen Anregungen, das Gefälle (1,30 Meter) zu begradigen und den Platz tiefer zu legen, mit einem abfangenden Element zur Straße hin. „Das sieht schön aus, wäre aber technisch nicht einfach umzusetzen“, sagt Britze. Einige wünschen sich sogar eine luftige Überdachung à la Olympiastadion.

„Wenn es an die Ausschreibung geht, werden wir nicht alle Wünsche berücksichtigen können“, räumte der Bürgermeister ein. Denkverbote jetzt gebe es jetzt aber nicht. Der Zeitplan sieht vor, dass in einem Jahr (Herbst 2023) der Architektenwettbewerb abgeschlossen ist und ein Siegerentwurf feststeht.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Holzkirchen-Newsletter.