Im Drogenrausch auf der Autobahn: 18-Jähriger fährt auf Audi auf

Unfall bei Holzkirchen

Er stand völlig neben sich, verstand kaum, was man ihm sagte: Im Drogenrausch war am Samstagabend (4. Februar) ein 18-Jähriger auf der A8 bei Holzkirchen unterwegs und fuhr prompt auf einen Audi auf. Zudem stoppte die Autobahnpolizei einen völlig überladenen Anhänger.

Holzkirchen - Das Gefühl für Abstände und Geschwindigkeit hatte ein junger Fahranfänger am Samstagabend (4. Februar) offenbar verloren. Wie die Autobahnpolizei meldet, prallte der 18-Jährige aus Prien mit seinem Toyota auf einen vorausfahrenden Audi. Verletzt wurde bei der Karambolage glücklicherweise niemand.

Der Unfall ereignete sich gegen 21.45 Uhr. Kurz vor der Anschlussstelle Holzkirchen war eine 25-jährige Ingolstädterin mit ihrem Audi in Richtung München unterwegs. Sie befuhr den rechten Fahrstreifen mit etwa 100 km/h.

Von hinten näherte sich der 18-Jährige mit seinem Toyota. Kurz vor der Anschlussstelle fuhr er dem Audi ins Heck. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich laut Polizei schnell heraus, weshalb der Fahranfänger aufgefahren sein muss. „Er stand völlig neben sich und hatte Schwierigkeiten, einfachsten Aufforderungen der Beamten Folge zu leisten“, heißt es im Pressebericht der Autobahnpolizei. Ein Urin-Drogenschnelltest verlief positiv auf THC/Cannabisprodukte. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Seinen erst jüngst erworbenen Führerschein musste der 18-Jährige an Ort und Stelle abgeben. Den Fahranfänger erwarten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und weitere Maßnahmen seiner Führerscheinstelle.

Anhänger überladen, Bremsen ohne Funktion

Einen gefährlichen Transport beendete die Autobahnpolizei Holzkirchen am Freitag (3. Februar) gegen 13.30 Uhr. Einer Streife war auf der A8 Höhe Holzkirchen ein Gespann aus einem VW Kombi und einem Anhänger aufgefallen, der mit Baustahl beladen war. Da Stahl erfahrungsgemäß sehr schwer ist, wurde der Anhänger an der Dienststelle in Holzkirchen einer Kontrolle unterzogen.

Laut Polizei kamen dabei gleich mehrere Verstöße ans Licht. Nicht nur, dass der Anhänger mit zu viel Ladung unterwegs war, auch war der Anhänger selbst schon zu schwer, um von dem VW gezogen zu werden. Zudem war der Stahl unzureichend gesichert. Schlussendlich wurde festgestellt, dass die Auflaufbremse, über welche der Anhänger verfügen muss, komplett ohne Funktion war, ebenso die Feststellbremse. Dies hatte zur Folge, dass der Anhänger, der schwerer war als das Zugfahrzeug, beim Bremsen nur durch die Bremsen des Zugfahrzeugs verlangsamt worden wäre.

Der dadurch verlängerte Bremsweg, in Kombination mit der unzureichenden Ladungssicherung, stellte laut Polizei eine erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr dar. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden, bis die Ladung auf einen Anhänger mit vorschriftsmäßigen Bremsen und ausreichender Ladungssicherung umgeladen wurde.

Den 51-Jährigen Fahrer aus dem Raum München erwartet ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

