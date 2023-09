Im falschen Moment überholt: Golffahrer (31) prallt in Gegenverkehr und überschlägt sich

Von: Andreas Höger

Überschlag nach Zusammenstoß: Der Golf eines Holzkirchners (31) blieb zur Seite gekippt in einer Wiese neben der B 13 liegen. Die Feuerwehr Hartpenning leuchtete die Unfallstelle aus und übernahm die Absicherung. © Feuerwehr Hartpenning

Beim Überholen von zwei Autos auf der B 13 bei Hartpenning unterlief einem 31-jährigen Holzkirchner am Dienstagabend ein schwerer Fehler. Er übersah ein Auto im Gegenverkehr, es kam zum Zusammenstoß. Der Wagen des Mannes überschlug sich und blieb in einer Wiese liegen.

Großhartpenning - Beide Unfallbeteiligte hatten aufmerksame Schutzengel: Einen Zusammenstoß am Dienstagabend (5. September) auf der B 13 bei Großhartpenning überstanden zwei junge Golffahrer ohne sichtbare Blessuren. Wie die Polizei mitteilt, ging dem Unfall ein missglücktes Überholmanöver voraus.

Nach Angaben der Polizei war ein 31-jähriger Holzkirchner am Dienstag gegen 21.45 Uhr in Richtung Norden unterwegs. Nach der Ortsdurchfahrt von Großhartpenning gab er Gas und setzte an, um etwa 600 Meter nach dem Ortsschild zwei vor ihm fahrende Autos zu überholen. Dabei unterlief ihm ein verhängnisvoller Fehler: Der Holzkirchner übersah ein Auto im Gegenverkehr, ebenfalls ein Golf, gesteuert von einem 20-jährigen Lenggrieser.

Laut Polizei versuchten sowohl der Holzkirchner als auch der Lenggrieser, einen Zusammenstoß noch zu verhindern. Das gelang jedoch nicht. Die Autos krachten jeweils mit ihren linken Fahrzeugseiten zusammen. Der Holzkirchner kam nach rechts von der Fahrbahn ab, sein Golf überschlug sich und blieb in einer angrenzenden Wiese auf der Fahrerseite liegen. Der Lenggrieser konnte seinen Volkswagen kontrolliert zum Stillstand bringen.

Beide Fahrer blieben unverletzt. Dem Holzkirchner gelang es, selbst aus seinem Golf zu klettern. Den Sachschaden an beiden Autos schätzt die Polizei auf rund 23 000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war etwa eineinhalb Stunden gesperrt, umgeleitet wurde über Sufferloh.

Die Feuerwehr Hartpenning rückte nach Angaben von Kommandant Lukas Reichhart mit 14 Aktiven und zwei Fahrzeugen aus, um die Unfallstelle zu sichern, die Umleitung einzurichten und auslaufendes Öl aufzufangen. Kurz vor Mitternacht war der Einsatz beendet.

