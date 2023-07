Im Wind der Veränderung: Abiturfeier am Gymnasium Holzkirchen

„Klassenfoto“ zum Abschluss: Die erfolgreichen Abiturienten des Staatlichen Gymnasiums Holzkirchen feierten am Freitag nach der Zeugnisvergabe an ihrer Schule beim Abiball in Gut Kaltenbrunn weiter.

Zeugnisverleihung

Von Heidi Siefert schließen

Sie waren als junge Schüler gekommen, reiften zu jungen Erwachsenen heran und gehen nun mit der Hochschulreife in der Tasche: In feierlicher und freundschaftlicher Atmosphäre bekamen die Abiturienten am Staatlichen Gymnasium Holzkirchen am Freitag ihre Zeugnisse.

Holzkirchen – Fulminant eröffnete Paul Steinborn den Festakt, der mehrmals eher an ein hochkarätiges Konzert als an eine Zeugnisvergabe erinnerte. Wie der mit 1,0 beste Absolvent zu seiner Note im Musik-Additum kam, stellte er mit einem Stück am Vibraphon eindrucksvoll unter Beweis. Und kaum hatten Tim Hullik und Matthias Molter-Bock zu Ehrende und Ehrengäste begrüßt, legte Margot Waegner, unterstützt durch ihre Cello spielende Schwester, am Klavier mit Schostakowitsch nach. Bürgermeister Christoph Schmid rief ein anerkennendes „Bravo“ in die letzten Töne, ehe sich Applaus und honorierende Pfiffe mischten.

Oberstufenkoordinator Manfred Reber, der heuer erstmals nicht durchs Programm führte und diesen Part den Absolventen überließ, war schon zu diesem Zeitpunkt sichtlich gerührt von der Veranstaltung, die er wenig später als „äußerst gelungen“ lobte. „Nicht nur wegen der legendären Musikdarbietungen“, die Jakob Rau am Klavier abrundete. Auch die „großartigen Reden“, in denen vier Abiturientinnen und Abiturienten gleichermaßen amüsant wie kritisch auf ihre Schulzeit blickten, beeindruckten Reber.

Kritische Überlegungen

Laura Bergaentzle, Vittoria Grillo, Leon Straßberger und Molter-Bock ließen in der „letzten und vielleicht auch wichtigsten Rede des Nachmittags“ Revue passieren, wie der mit Abstand größte Anfangsjahrgang „recht schnell von sechs auf fünf Klassen verkleinert werden konnte“. Wie sie Corona und Homeschooling erlebten, um nach der 10. Klasse überrascht in unbekannte, weil erstmals maskenlose Lehrergesichter zu schauen und neben der Mittleren Reife vor allem viel Expertise in Schnelltests erworben zu haben. G8 konnte sie nicht überzeugen – manche so wenig, dass sie nun ihr 13. Schuljahr aktiv einforderten – und ebenso wenig, dass einerseits individuelle Stärken erkannt und gefördert werden sollten, aber gleichzeitig alle dasselbe Niveau in Mathe erreichen sollten. Kritisch zu hinterfragen, hätten sie gelernt, aber nicht unbedingt lösungsorientiertes Denken.

„Ihr habt vieles gelernt – und dabei meine ich nicht nur Schulisches“, fasste Bürgermeister Schmid zusammen, der vom Abitur als Eintrittskarte in die Welt sprach und die Absolventen ermunterte, mit Neugier und Spaß ins Leben zu gehen und auch in der Berufswahl eingeschlagene Wege zu verlassen, wenn sie sich als falsch herausstellten. Zugleich appellierte der zweifache Vater an die Eltern, dies mit Langmut zu begleiten.

Windmühlen statt Mauern

„Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen“, schickte Direktor Axel Kisters seiner vierten Abschlussrede an der Schule voraus. Veränderungen seien nicht nur Herausforderung, sondern böten auch Chancen. Für ihn selbst gab es dahingehend eine Veränderung, als seinen traditionell ausgewählten irischen Segensspruch heuer der Lehrerchor vortrug.

Hatte der letzte Schultag des Abiturjahrgangs 2023 bereits am Vormittag mit einem sehr persönlichen Gottesdienst in St. Josef begonnen, endete er stilvoll mit einem Ball auf Gut Kaltenbrunn. Aufmerksam bewirtet von einer Reihe von Elftklässlern, die mit ihrer Unterstützung des Service nicht nur einen Grundstein für die eigene Abiball-Kasse legten, sondern neben den zahlreichen Lehrern und etlichen Ehemaligen noch einmal das Gemeinschaftsgefühl unterstrichen, das ihre Schulzeit geprägt hatte. So feierten sie ausgelassen bis spät in die Nacht.

Sozialpreis und mehr

Auch heuer zeichnete der Förderverein des Gymnasiums Holzkirchen engagierte Abiturienten mit einem Preis für herausragendes soziales Engagement aus. Adrian Lichter, Matthias Molter-Bock, Marlene Preuss, Antonia Schuster, Leon Straßberger und Stefanie Troidl erhielten dafür jeweils Ehrenurkunden und einen kleinen Silberbarren. Der Abi-Jahrgang verlieh derweil Daniel Jaud als umfassend informiertem „Gossip-König“ ein Goldenes Mikro, Katharina Winholz und Christiane Weber „Goldene Marker“ für Erklärtalent und mustergültige Unterrichtsvorbereitung, den Sekretärinnen Renate Eham und Amrei Ruge lange Geduldsfäden, Schulleiter Axel Kisters ein Beruhigungsmittel sowie den Oberstufenkoordinatoren Manfred Reber und Johannes Linser Notfallschokolade.