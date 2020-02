Immer wieder aggressiv: Holzkirchner (30) erhält letzten Warnschuss vor Gericht

Sturzbetrunken war ein Holzkirchner (30), als er einen 23-Jährigen auf dem McDonald’s-Parkplatz angriff. Jetzt saß er wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht.

Holzkirchen/Miesbach – Jeder Mensch hat Rituale, die er wieder und wieder ausführt. Die eines 30-Jährigen aus Holzkirchen sind trauriger Natur. Seit 2016 musste der Mann jedes Jahr als Angeklagter vor Gericht erscheinen. Bei seinen Taten greift der 30-Jährige oft auf eine Methode zurück: Kommt es zum Streit, würgt er sein Gegenüber. Auch beim jüngsten Vergehen war dies der Fall.

Im August vergangenen Jahres traf sich der Angeklagte mit Bekannten auf einem Lkw-Parkplatz nahe des McDonald’s in Holzkirchen. Dort trank die Clique Alkohol, ehe es zum Streit zwischen dem Holzkirchner und einem 23-Järigen kam, der ebenfalls aus der Marktgemeinde stammt. Weil er seinen Kontrahenten körperlich attackiert haben soll, warf die Staatsanwaltschaft dem 30-Jährigen gefährliche Körperverletzung vor.

An den Vorfall erinnern konnte sich der Angeklagte im Miesbacher Amtsgericht nicht mehr. „Ich war total besoffen“, erklärte er. Als er mit seiner Clique auf dem Parkplatz gesessen habe, „habe ich plötzlich einen kleinen Stein an den Kopf bekommen“, sagte der Angeklagte aus. Da das Geschoss aus der Richtung des 23-Jährigen kam, ging er auf diesen los. „Dann fing eine Schlägerei an, wir haben uns geschubst und dann bin ich gegangen.“ Weiter reichte sein Erinnerungsvermögen nicht mehr.

Das seines Opfers hingegen schon. Aus für ihn unerklärlichen Gründen habe der 30-Jährige ihn mit einem Schimpfwort beleidigt, das gegen seine Mutter gerichtet war. Dann seien beide aufeinander losgegangen, hätten sich am Kragen gepackt und seien zu Boden gegangen. „Dann bin ich aufgestanden und weggegangen“, so der 23-Jährige. Der Angeklagte jedoch lief seinem Opfer hinterher, „packte mich, gab mir eine Kopfnuss, ich ging zu Boden und er nahm mich in den Schwitzkasten, sodass ich keine Luft mehr bekommen habe“. Auch eine aufgeplatzte Lippe habe er davongetragen, so der 23-Jährige.

Angeklagter hatte 2,9 Promille intus

Weitere Zeugen, eine Valleyerin (16) und ein Warngauer (17), bestätigten die Version des Opfers nahezu deckungsgleich. Die Sachbearbeiterin des Falls, eine 23-jährige Polizistin der Polizeiinspektion Holzkirchen, sagte Folgendes aus: „Uns hat der Angeklagte die Sache genau andersherum erzählt wie die Zeugen“, erklärte sie vor Gericht. Zudem sei der 30-Jährige so betrunken gewesen, dass eine Vernehmung vor Ort nicht möglich war. Ein Blutalkoholtest habe rund 2,9 Promille ergeben.

Aufgrund seiner Vorstrafen, bei denen der Angeklagte auch andere Menschen würgte und mit Steinen nach diesen schmiss, schenkte die Staatsanwaltschaft den Aussagen der Zeugen Glauben. „Die Aussagen haben sich zwar geähnelt“, stellte der Staatsanwalt fest, „die Kerngeschehen Kopfstoß und Würgen stehen für mich aber außer Frage“. Dass sich „Würgen und Steinewerfen“ wie ein roter Faden durch die Akte des Angeklagten ziehen, „macht wirklich ein sauschlechtes Bild“, so der Staatsanwalt. Er forderte eine Freiheitsstrafe von acht Monaten ohne Bewährung für den Holzkirchner.

Verteidigerin Marina Bichler sah die Sache anders: „Die Zeugenaussagen sind nicht glaubhaft und mein Mandant hat einen Kratzer und eine Beule am Kopf davongetragen.“ Für sie lautete die einzige Option Freispruch.

Amtsrichter Walter Leitner jedoch glaubte den Aussagen der Zeugen und verurteilte den Holzkirchner wegen vorsätzlicher, jedoch nicht gefährlicher Körperverletzung, zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten – auf Bewährung. In sein Urteil bezog Leitner eine weitere Straftat des 30-Jährigen mit ein, wegen der er sich bereits im August verantworten hatte müssen. 2500 Euro muss der Beschuldigte zusätzlich als Geldauflage an eine soziale Einrichtung bezahlen. „Sie waren an dem Tag sturzbetrunken“, sagte Leitner beim Urteilsspruch. „Wie soll sich jemand mit knapp 2,9 Promille daran erinnern, was wirklich geschehen ist?“

Beim nächsten Vergehen käme der 30-Jährige aber nicht mehr mit einer Bewährungsstrafe davon. Leitner: „Das war wirklich das absolut letzte Mal.“

Von Philipp Hamm